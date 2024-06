Phu Yên renforce le contrôle des bateaux de pêche pour prévenir la pêche INN

Les autorités de la province côtière de Phu Yên ont renforcé le contrôle de l’entrée et de la sortie des bateaux de pêche dans les ports afin d’empêcher les bateaux non éligibles à la pêche, afin de combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à faire rapidement supprimer le “carton jaune” d’avertissement de la Commission européenne (CE) pour la pêche INN.

Selon Hà Viên, directeur du conseil de gestion du port de pêche de la province de Phu Yên, tous les bateaux de pêche sont inspectés à leur arrivée et à leur départ des ports locaux, ajoutant que seuls ceux qui présentent les documents nécessaires sont autorisés à opérer en mer.

Les membres du personnel du conseil de gestion mènent également des activités de communication pour sensibiliser à ce sujet et empêcher les pêcheurs de commettre des infractions dans les zones offshore.

Actuellement, les pêcheurs respectent très bien la réglementation lorsqu’ils quittent et entrent dans les ports et mettent pleinement en œuvre les exigences relatives au système de surveillance des navires (VMS). Il est cependant nécessaire qu’ils améliorent leurs compétences en matière d’enregistrement des journaux de pêche pour faciliter la gestion de l’autorité.

Les pêcheurs de la région se sont conformés aux réglementations sur la prévention et le contrôle de la pêche INN. Le Département provincial de l’agriculture et du développement rural a créé quatre bureaux de représentation pour inspecter et contrôler la pêche dans quatre ports de pêche, à savoir Tiên Châu (district de Tuy An), Dan Phuoc (ville de Sông Câu), Phu Lac (commune de Dông Hoa) et Dông Tac (ville de Tuy Hoa).

Ces bureaux sont chargés d’examiner les bateaux de pêche arrivant et sortant des ports et de surveiller leur emplacement lorsqu’ils opèrent en mer grâce au système de surveillance.

Depuis le début de cette année, les bureaux ont traité 71 violations liées à des pertes de connexion. Les agences compétentes ont également imposé des sanctions dans 14 cas pour non-enregistrement de leurs navires ou pour non-utilisation d’outils à décharge électrique pour exploiter les produits aquatiques. Des amendes d’une valeur de 143,5 millions de dôngs (5.640 USD) ont été infligées aux contrevenants.

Dào Quang Minh, chef du sous-département des pêches de la province de Phu Yên, a déclaré que la province examine et dresse régulièrement une liste des bateaux de pêche présentant un risque élevé de violation des règles sur la pêche INN et les notifiait aux agences compétentes pour surveiller et traiter les violations.

Les agences autorisées se sont coordonnées avec le commandement de la région 3 de la Garde côtière et le commandement provincial des gardes-frontières pour effectuer des inspections et superviser les navires de pêche opérant en mer, améliorant ainsi leurs connaissances sur la prévention et le contrôle de la pêche INN. En conséquence, aucun navire local n’a été arrêté ou négocié par des pays étrangers depuis 2019, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN