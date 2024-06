L'Extrême-Orient russe, une destination potentielle pour les entreprises vietnamiennes

>> De nouvelles opportunités pour le commerce Vietnam - Russie

>> Le Vietnam et la Russie entretiennent une coopération énergétique fructueuse

Photo : AFP/VNA/CVN

Bien que l'Extrême-Orient russe n'ait pas un grand marché, avec seulement environ 8,2 millions d'habitants, ses échanges commerciaux avec le monde sont importants.

Nguyên Hông Thanh a encouragé les entreprises vietnamiennes à envisager d'augmenter leurs exportations de produits clés tels que les produits agricoles, les produits transformés, les biens de consommation, les vêtements et textiles, les chaussures, les produits électriques et électroniques, les équipements et machines vers ce marché.

Au cours des dix dernières années, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'Extrême-Orient russe a considérablement augmenté, passant de moins de 60 millions d'USD en 2015 à près de 300 millions d'USD en 2023.

Nguyên Hông Thanh a attribué cette croissance aux efforts des milieux d'affaires d'import-export des deux parties, à l'efficacité de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (EAEU) et aux routes maritimes reliant Vladivostok aux ports vietnamiens, ainsi qu'à la route ferroviaire intermodale de la gare de Gia Lâm à la gare de Chita, en Russie, via la Chine.

Concernant la coopération économique et d'investissement, le groupe vietnamien TH True Milk construit une ferme de culture d'herbe et une usine de transformation du lait dans le district de Yakovlev à Primorié. Avec un investissement total pouvant atteindre 270 millions d'USD, le projet est un symbole de coopération économique et d'investissement entre les deux parties. Le projet de TH True Milk s'est vu attribuer 15.000 ha et est membre de la zone de développement prioritaire de Mikhaïlovski.

Photo : ND/CVN

Nguyên Hông Thanh a déclaré que son bureau soutient les entreprises vietnamiennes dans la recherche d'opportunités de coopération en Extrême-Orient russe, comme la construction civile et industrielle dans les grandes villes de la région, l'exploitation minière du charbon dans le sud de Sakhaline, la transformation du poisson et de la farine de poisson au Kamtchatka, la transformation du bois au Khabarovsk, et la construction et réparation navales à Bolchoï Kamen.

Il a exprimé son espoir que ces projets de coopération se concrétisent rapidement et que de plus en plus d'entreprises vietnamiennes considèrent l'Extrême-Orient russe comme une destination potentielle d'investissement et étendent ainsi leurs opérations en Russie et dans la région Asie-Pacifique.

Il a espéré que la visite du président russe Vladimir Poutine au Vietnam ouvrira davantage des canaux d'information entre les entreprises des deux pays, favorisera les voyages d'affaires et les activités touristiques et contribuera à résoudre les difficultés de paiement entre le Vietnam et l'Extrême-Orient russe.

VNA/CVN