Exportations des marchandises en hausse de 13,8% au premier semestre

Les exportations du Vietnam ont augmenté d'environ 13,8% sur un an au premier semestre de cette année et les importations ont augmenté de 18,4%, a annoncé le Département du plan et des finances du ministère de l'Industrie et du Commerce, lors d’une conférence de presse à Hanoï le 19 juin.

>> Le Vietnam exporte pour 334,5 millions d'USD de produits de vannerie en cinq mois

>> Les exportations agricoles vietnamiennes en Russie progressent de 48,7%

>> Les exportations de thon devraient croître de 20% au premier semestre

Photo : VNA/CVN

Bùi Huy Son, chef du Département, a déclaré que les exportations ont fortement rebondi au cours du semestre pour atteindre quelque 188,97 milliards d'USD, principalement tirées par la transformation et la fabrication avec 159,92 milliards d'USD.

La valeur totale d'import-export a atteint 369,59 milliards d'USD, soit une augmentation de 16,03% sur un an, avec un excédent commercial de 8,4 milliards d'USD.

L'agence a toutefois souligné une reprise inégale de la production industrielle, ainsi que des difficultés dans la production et l'approvisionnement en énergie, en particulier en électricité, en pétrole et en gaz, en raison des fluctuations des prix sur les marchés nationaux et internationaux.

En outre, la hausse des prix, en particulier ceux des produits agricoles et de l'énergie, et la hausse des tarifs d'expédition restent des obstacles aux exportations, a-t-il déclaré, soulignant la pression des enquêtes sur les mesures correctives commerciales et les obstacles techniques sur certains produits clés exportés vers de grands marchés comme l'Union européenne (UE) et les États-Unis.

Le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân a déclaré que pour atteindre les objectifs fixés pour le second semestre et toute l'année, le secteur continuerait à mettre en œuvre les tâches assignées de manière concertée et efficace.

Photo : VNA/CVN

Le ministère s'efforcera de perfectionner les politiques et réglementations pertinentes, tout en déployant des solutions pour faciliter la production et garantir un approvisionnement stable pour les exportations et le marché intérieur ainsi que la sécurité énergétique, a-t-il déclaré.

Des efforts seront déployés pour accélérer le décaissement des investissements publics et éliminer les goulots d'étranglement afin de mettre bientôt en place des projets clés dans les domaines de l'électricité, du pétrole et du gaz, de la transformation et de la fabrication, ainsi que de l'exploitation minière, a-t-il ajouté.

Le ministère proposera également au gouvernement d'accorder davantage d'incitations fiscales pour soutenir la production et les affaires, a déclaré le responsable, ajoutant qu'il poursuivrait sa coopération avec les entreprises d'IDE, les grandes entreprises et les organisations internationales pour améliorer la connectivité avec les entreprises nationales, augmenter la capacité des fournisseurs vietnamiens, et aider ceux qui opèrent dans les industries de soutien à rejoindre la chaîne de valeur mondiale.

VNA/CVN