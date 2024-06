Les exportations de thon devraient croître de 20% au premier semestre

Les exportations de thon devraient atteindre 456,8 millions d'USD au premier semestre 2024, soit une augmentation de 20% sur un an, selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP).

Après avoir diminué en 2023, les exportations ont augmenté de 22% au cours des cinq premiers mois de l'année pour atteindre 388 millions d'USD.

Les expéditions de produits à base de thon en conserve, de thon en sac et de longe/filet congelés ont augmenté de 44%, 24% et 7%. Les exportations de thon entier congelé ont presque triplé.

Les exportations vers la plupart des marchés ont augmenté, celles vers les États-Unis et l'UE, les deux plus importants, ayant augmenté de 30% et 37% et représentant 37% et 22% des exportations totales.

Les exportations vers Israël, la Russie et la République de Corée ont augmenté de 64%, 58% et 66%.

S'exprimant lors de la conférence annuelle de l'Association à Hô Chi Minh-Ville le 10 juin, Cao Thi Kim Lan, directeur de la Société par actions de pêche Binh Dinh, a déclaré qu'en 2023, le Vietnam était devenu le 5ème exportateur mondial de thon derrière la Thaïlande, l'Équateur, l'Espagne et la Chine, qui était 8e il y a 10 ans.

Elle a déclaré qu'une étape notable avait été franchie en 2022, lorsque les exportations de poisson ont dépassé le milliard d'USD.

Elle a parlé du potentiel de l'industrie du thon. "Nous disposons d'usines de transformation du thon de haute technologie, d'ouvriers expérimentés et qualifiés et de produits réputés qui sont exportés vers près de 100 marchés".

"Avec plus de 30 ans d'expérience, je pense que l'industrie vietnamienne du thon peut se développer davantage si nous nous efforçons de surmonter les défis internes et de résoudre les difficultés rencontrées par l'industrie avec le soutien du gouvernement".

Elle a déclaré que les exportations pourraient encore atteindre un milliard de dollars cette année si les pénuries de matières premières sont résolues.

Elle a souligné que plus de 50% des exportations sont transformées à partir de thon importé.

Les entreprises ont des difficultés à obtenir des déclarations de capture de matières premières dans les ports de pêche (la déclaration émise par les autorités compétentes pour vérifier les matières premières issues de la pêche qui ne violent pas les réglementations INN) après avoir finalisé l'achat de matières premières, selon Lan.

Elle a énuméré un certain nombre de raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu obtenir les déclarations, notamment des problèmes liés aux conditions de sécurité et à la capture dans les eaux illégales.

Un autre problème est qu'un certain nombre de navires de pêche ont installé le système de surveillance électronique VNPT mais rencontrent régulièrement des erreurs techniques, provoquant une déconnexion entre les navires et le système de surveillance des activités de pêche pendant six heures ou plus, voire deux à trois jours.

Les acheteurs ne peuvent pas être conscients de ces problèmes lorsqu'ils achètent le poisson, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que les localités et autres agences compétentes devaient mettre en œuvre un contrôle rigoureux des conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire des navires de pêche et des ports de pêche, conformément aux réglementations gouvernementales.

Elle a déclaré que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural devrait envisager de modifier la réglementation afin que les certificats de matières premières puissent être délivrés immédiatement lorsque le chargement et le déchargement sont terminés à partir des navires de pêche sous la supervision du personnel du port.

"Dans les cas où les navires de pêche perdent la connexion en raison de la faute des fournisseurs de services de télécommunications, le ministère doit fournir des conseils sur la délivrance des certificats aux entreprises", a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que le ministère devait établir "un système de données numériques reliant les ports de pêche et le gouvernement". Il s’agit d’informations de base permettant au gouvernement et aux ministères d’émettre des orientations et des politiques appropriées.

