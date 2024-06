Le Vietnam et la Russie entretiennent une coopération énergétique fructueuse

La coopération entre le Vietnam et la Fédération de Russie dans le domaine de l’énergie atomique continue d’être maintenue et fortement encouragée, a déclaré Trân Chi Thành, directeur de l’Institut vietnamien de l’énergie atomique relevant du ministère des Sciences et des Technologies (MST).

Photo : VNA/CVN

La Russie soutient le Vietnam dans la mise en œuvre du projet de centre de recherche en science et technologie nucléaires avec un nouveau réacteur de 10 MW ainsi que dans la coopération en matière de formation des ressources humaines, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il s’agit de la première fois que le Vietnam met en œuvre un projet de construction d’un réacteur nucléaire de recherche de grande capacité.

Afin d’aider à la vérification et à l’évaluation du rapport d’étude de faisabilité, des rapports d’analyse de sécurité et des documents de conception du projet, le MST a demandé à la société nationale d’énergie atomique Rosatom de créer des conditions favorables pour que les responsables vietnamiens s’engagent dans la mise en œuvre de la conception de base du réacteur ainsi que les calculs et analyses de sûreté qui l’accompagnent, a-t-il fait savoir.

Le géant russe de l’atome civil a aidé le Vietnam à former du personnel pour l’exploitation des réacteurs de recherche. En plus de constituer des groupes d’experts spécialisés au service du projet, l’institut a recherché des partenaires internationaux, notamment russes, pour préparer le personnel à la recherche et aux applications permettant d’exploiter efficacement le nouveau réacteur de recherche, garantissant ainsi la sécurité lors de la mise en service du Centre de recherche en sciences et technologies nucléaires, a-t-il précisé.

Le responsable a indiqué que l’institut avait signé un accord de coopération avec l’Université polytechnique nationale de recherche de Tomsk en Russie en 2017 et un autre avec l’Université nationale de recherche nucléaire (MEPhI) en 2023 dans la recherche et la formation du personnel dans les domaines liés à l’énergie atomique.

Concernant la coopération entre l’institut et les partenaires russes, Trân Chi Thành a déclaré que dans un avenir immédiat, le Vietnam et la Russie se concentreraient sur l’accélération du projet de Centre de recherche sur les sciences et technologies nucléaires afin d’assurer son progrès et son efficacité, se conformant aux réglementations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

VNA/CVN