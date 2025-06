Quang Binh : un potentiel touristique fluvial prometteur au cœur du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Parmi ces cours d’eau, la Gianh, la Nhât Lê, la Long Dai, la Son et la Chày traversent des paysages remarquables, notamment le parc national de Phong Nha - Ke Bàng, célèbre pour son réseau de grottes calcaires souterraines. Le tourisme fluvial y propose des expériences uniques : la navigation sur les rapides de Tam Lu sur la Long Dai garantit sensations fortes et découvertes originales, tandis que les rivières Son et Chay invitent à la détente et aux activités sportives.

Lors d’une remontée de la rivière Long Dai, le pilote expérimenté nous a guidés à travers les rapides de Tam Lu, manœuvrant habilement entre les rochers pour assurer la sécurité des passagers. Il a expliqué que sous les frondaisons, des espèces locales de poissons prospèrent, faisant de ces zones des lieux de pêche traditionnels pour les habitants. Ce jeune pilote a réussi à franchir les rapides avec adresse, suscitant admiration et émotions fortes chez les visiteurs.

Luong Thanh, touriste originaire de Dông Hoi, témoigne : "Remonter la rivière Long Dai et franchir les rapides de Tam Lu est une véritable aventure écotouristique. Ce parcours serait encore plus attractif s’il incluait la découverte culturelle des villages ethniques riverains. Ainsi, la Long Dai deviendrait une destination incontournable sur la carte touristique de Quang Binh."

Au-delà de l’aventure, les rivières Son et Chay offrent un cadre paisible pour la détente et les sports d’aventure. La rivière Son traverse la grotte de Phong Nha, riche en mystères, tandis que la rivière Chày, bordée d’îlots calcaires aux formes étonnantes, propose des activités comme la tyrolienne, le kayak, et même le saut à l’élastique.

Photo : VNA/CVN

Plusieurs entreprises locales ont développé des circuits fluviaux combinant tourisme naturel, culturel et gastronomique. Par exemple, la société Oxalis propose le programme "Allons-y" pour explorer les rivières Chày et Son, en visitant des villages artisanaux et des sites classés. L’agence Nhât Lê Travel à Dông Hoi organise des promenades en bateau sur la rivière Nhât Lê, mêlant visites historiques, observation des techniques de pêche artisanale et dégustation de spécialités locales.

Le Centre de tourisme Phong Nha - Ke Bàng a récemment lancé un circuit fluvial de 10 km, reliant la rivière Son, la grotte Phong Nha et la rivière Chày. Hoàng Minh Thang, directeur du centre, souligne que ce circuit offre une immersion unique dans la nature, combinant découvertes et aventures extrêmes, tout en s’inscrivant dans une démarche de tourisme durable grâce à l’utilisation de bateaux électriques.

Un défi à relever

Malgré ces initiatives, le tourisme fluvial à Quang Binh fait face à des défis majeurs. Le climat difficile, avec de longues saisons de pluies et d’inondations, ainsi que le manque d’investissements et de coordination, freinent encore le développement et l’afflux touristique.

Photo : VNA/CVN

Dang Dông Hà, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme, explique qu’un projet d’envergure vise à améliorer les infrastructures terrestres et fluviales, notamment par la construction de quais touristiques à Nhât Lê, la création d’un centre touristique fluvial à la gare fluviale de Quan Hàu, et l’aménagement de quais à Long Dai et au mont Than Dinh. Ces efforts visent à attirer davantage d’investissements et à diversifier l’offre touristique.

Lê Ngoc Huân, vice-président du Comité populaire du district de Quang Ninh, ajoute que la valorisation des rives inclut des animations culturelles et des spectacles traditionnels, ainsi que la promotion de l’écotourisme et de l’aventure, notamment autour des rapides de Tam Lu et des marais environnants.

Enfin, la gestion du parc national de Phong Nha - Ke Bàng encourage le développement de nouveaux produits touristiques fluviaux et écotouristiques, soulignant que les rivières de Quang Binh sont plus que de simples voies d’eau : elles incarnent une source d’aventures authentiques, alliant harmonieusement nature exceptionnelle et développement touristique durable.

Hoàng Lan-VNA/CVN