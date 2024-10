Un lac profond et glacial surprend dans le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng

>> Phong Nha - Ke Bàng appelle à davantage d'investissements dans de nouvelles destinations

>> Une espèce inédite découverte dans le parc national de Phong Nha - Ke Bàng

>> Quang Binh relâche dans la nature 17 animaux sauvages rares

Photo : Znews/CVN

Lors d’un voyage de retour en juillet au lac Lo Lung (Suspendu) qui a été découvert début mai dernier, les explorateurs sont tombés par hasard sur un lac étrange près de l’entrée de la grotte de Thung, à environ un km du lac Lo Lung.

L’embouchure du lac ne mesure qu’environ 10 m de large, entourée de beaucoup de boue et de terre, avec une eau bleue claire et tranquille. En particulier, le lac a une profondeur de près de 18 m et une température de l’eau de 16 degrés Celsius.

"Nous sommes surpris car le lac est extrêmement profond, plus profond que le niveau d’eau de la rivière principale de la grotte de Thung, l’une des grottes les plus primitives et les plus reculées du Parc national de Phong Nha - Ke Bàng", a déclaré à znews.vn le PDG de Jungle Boss Tours, Lê Luu Dung.

De plus, le lac a également une température d’environ 16 degrés Celsius, beaucoup plus froide que les autres lacs de la grotte de Thung, a-t-il poursuivi.

Lê Luu Dung a supposé que le lac pourrait se connecter à un autre système de grottes souterraines de la grotte de Thung et conduire à une très grande caverne au niveau inférieur.

Cependant, le responsable a ajouté qu’il ne s’agissait que d’une hypothèse préliminaire et que des explorations supplémentaires avec plus d’équipements étaient nécessaires pour approfondir ses recherches.

L’entreprise de tourisme d’aventure Jungle Boss Tours prévoit de développer ce site à des fins touristiques afin d’offrir aux visiteurs une expérience passionnante, a-t-il fait savoir.

VNA/CVN