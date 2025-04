Quang Binh accueille son premier vol international en provenance de Taïwan (Chine)

Le 31 mars, le Service de la culture, des sports et du tourisme de Quang Binh, en collaboration avec l'aéroport de Dông Hoi, la Société par actions d'aviation VietJet et les unités concernées, a accueilli le premier vol international en provenance de Taipei (Taïwan, Chine) à destination de la province centrale de Quang Binh.

Photo : VNA/CVN

L'avion a décollé de Taipei à 16h40 et a atterri à Dông Hoi à 19h40 avec 38 passagers à bord. À l'arrivée, les autorités locales ont accueilli les passagers et l'équipage avec des fleurs. Plus tôt dans la journée, un autre vol transportant 90 passagers avait décollé de Dông Hoi à 12h40 et était arrivé à Taipei à 15h40.

Ces vols marquent une étape importante dans le lancement des lignes internationales à l'aéroport de Dông Hoi, désormais l'un des trois aéroports nationaux du Vietnam autorisés à entrer et sortir des étrangers via des visas électroniques.

Cette nouvelle ligne devrait améliorer la connectivité, promouvoir Quang Binh à l'international et encourager les compagnies aériennes et les agences de voyages à développer davantage de vols internationaux vers Dông Hoi.

Pour répondre à cette demande croissante, l'aéroport de Dông Hoi investit dans l'extension du terminal passagers T2 et de la zone de stationnement des avions afin d'améliorer ses capacités d'accueil.

