Amélioration de l'indice de satisfaction des services administratifs publics

>> Les citoyens apprécient l'efficacité de la lutte contre la corruption et de la gouvernance électronique

>> Thua Thiên Huê en tête du pays à l’indice PAPI 2023

Lors d'une conférence organisée le 17 avril à Hanoï, Pham Minh Hung, directeur du Département des réformes administratives du ministère de l'Intérieur, a indiqué qu’au niveau local, la province de Quang Ninh était arrivée au premier rang national en termes de SIPAS 2023, avec 90,61%.

Photo : CTV/CVN

Il a ajouté que 76,06% à 81,19% des personnes interrogées étaient grandement intéressées par les politiques, en particulier celles liées à l'électricité, à l'ordre et la sécurité sociaux.

Le responsable a précisé que 42,78% des personnes interrogées étaient prêtes à formuler des commentaires politiques, mais seulement 5,95% étaient prêtes à le faire en ligne.

Pham Minh Hung a en outre affirmé que 82,49% des personnes étaient satisfaites de la formulation et de la mise en œuvre des politiques en général, soit une augmentation par rapport aux 79,72% de 2022.

Le niveau de satisfaction de la population concernant la formulation et l'application des politiques par les autorités des 63 provinces et grandes villes du pays se situe entre 75,14% et 90,47%. Les localités aux premiers rangs sont Quang Ninh, Thai Nguyen, Hai Phong, Ha Tinh et Lao Cai.

La collecte d'informations pour mesurer le niveau de satisfaction de la population en 2023 a été effectuée par le biais de questionnaires. Plus de 40.000 citoyens âgés de 18 ans et plus ont été sélectionnés au hasard dans 195 districts à travers le pays.

VNA/CVN