Les femmes de Quang Binh et de Khammouane resserrent leurs liens

Photo : VNA/CVN

Lors de l'entretien, tenu le 14 août dans la ville de Dông Hoi, province de Quang Binh (Centre), les deux parties se sont informées de la situation socio-économique des deux provinces et des résultats de leurs activités et mouvements. Elles ont souligné le rôle des femmes dans la garantie de la sécurité, la construction d'une frontière de paix et d'amitié et le renforcement de la solidarité entre le Vietnam et le Laos.

En réfléchissant au succès de leur accord de coopération 2022-2024, elles ont proposé des mesures pour renforcer davantage la collaboration bilatérale dans les temps à venir.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur collaboration pour sensibiliser leurs membres et le public à l'amitié, à la solidarité spéciale entre les deux Partis, deux États et deux peuples en général et deux Unions des femmes en particulier, éduquer les habitants et les femmes vivant à la frontière à respecter strictement le Traité de délimitation des frontières Vietnam - Laos, ainsi que sur la gestion et la sauvegarde de la sécurité des frontières.

Elles se sont engagées à continuer de partager leurs expériences dans la construction d'organisations de femmes fortes, la gestion et l'utilisation des ressources financières, et le soutien aux femmes dans le développement économique, la création d'entreprises et la réduction de la pauvreté ; et la construction de familles prospères, progressistes et heureuses. Elles ont également discuté des efforts visant à contribuer à l'édification de la Nouvelle ruralité et à la lutte contre la traite des femmes et des enfants.

Les deux syndicats travailleront ensemble pour promouvoir la migration légale et les mariages enregistrés parmi les femmes dans les zones frontalières, prévenir les mariages précoces et consanguins et renforcer la coopération transfrontalière. En outre, elles faciliteront les échanges entre les organisations de femmes des deux provinces et leurs districts ayant des frontières communes, ainsi qu'entre les femmes entrepreneures des deux provinces.

Auparavant, les représentantes des Unions des femmes de Quang Binh et de Khammouane sont allées offrir de l'encens et des fleurs au Temple du Président Hô Chi Minh et au mémorial des héros et des martyrs de la province de Quang Binh. Elles ont également visité les modèles de bien-être familial et de durabilité environnementale dans la commune de Mai Thuy, district de Lê Thuy.

VNA/CVN