Quand les artistes vietnamiens partent à la conquête du monde

Après avoir conquis le public national, les artistes vietnamiens s’ouvrent avec succès aux marchés étrangers. Leurs tournées aux États-Unis, au Japon, en Australie et ailleurs valorisent l’identité culturelle traditionnelle, tout en dynamisant une industrie musicale en pleine expansion.

>> Un concert mettra bientôt à l'honneur la musique et la culture vietnamiennes

>> La musique vietnamienne rayonne sur la scène mondiale

>> Le Festival international de musique 8Wonder met le feu à Hanoï

>> La musique vietnamienne, 80 ans au rythme de la Patrie

Photo : TN/CVN

Ces derniers temps, les concerts vietnamiens connaissent un succès spectaculaire à l’étranger, reflétant un double mouvement : la volonté des artistes de s’exporter au-delà des frontières nationales et celle des communautés vietnamiennes d’outre-mer de renouer avec leurs racines culturelles. Forts d’une expérience consolidée sur le marché domestique où les billets sont souvent épuisés en un temps record, de nombreux chanteurs et producteurs jouent désormais la carte internationale avec un succès grandissant.

Une expérience culturelle riche et authentique

Parmi les figures emblématiques de cette dynamique, Hà Anh Tuân illustre parfaitement cette stratégie d’ouverture. Après avoir fait salle comble à Singapour et à Sydney (Australie), il donnera son concert Sketch a Rose (Esquisse d’une rose) le 18 octobre au Dolby Theater de Los Angeles (États-Unis), une salle réputée comme le théâtre des Oscars. Les 3.000 billets, mis en vente dès le 1er août, ont été écoulés en moins de 24 heures, témoignant d’un attrait fort tant auprès des Viêt kiêu (Vietnamiens d’outre-mer) que d’un public plus large.

L’artiste mise sur un spectacle qui dépasse la simple performance musicale en offrant une immersion dans la culture vietnamienne à travers la langue, l’áo dài (tunique traditionnelle vietnamienne) et des récits inspirants, faisant ainsi de ses concerts une expérience culturelle riche et authentique.

De son côté, la diva My Linh poursuit sa conquête de l’Asie avec une tournée qui a commencé le 14 septembre au Yokohama Landmark Hall au Japon et se poursuivra en République de Corée. Nommé Xin chào Nhât Ban (Bonjour Japon), ce programme est déjà complet pour les catégories de billets les plus prisées. My Linh incarne la mémoire musicale des générations 70 et 80 vietnamiennes. Elle est également une figure bien connue des publics vietnamiens dans ces deux pays, ayant participé à de nombreux échanges culturels et publié les albums Made in Vietnam, Dê tinh yêu hat (Laisser l’amour chanter) et Chat voi Mozart (Dialogues avec Mozart), largement diffusés au Japon. Grâce au soutien d’organisateurs expérimentés comme Xin Chào Entertainment, spécialiste des productions dédiées à la diaspora, la chanteuse peut mobiliser un public fidèle et diversifié, allant des expatriés aux passionnés de musique vietnamienne.

Photo : TN/CVN

Le spectacle Anh trai say hi (Say hi never say goodbye en anglais ou Dites bonjour, ne dites jamais au revoir), joué les 26 et 27 juillet à Las Vegas (États-Unis), apporte une autre dimension à cette réussite internationale. Produit pour la première fois avec un effectif exceptionnel de 26 chanteurs vietnamiens, il a attiré plusieurs milliers de spectateurs en deux soirées au Planet Hollywood Theater.

La rapidité de la vente des billets, même à des prix élevés, et la vivacité du marché informel de la revente témoignent de la demande forte et de l’intérêt que suscitent ces événements auprès du public vietnamien d’outre-mer.

Professionnaliser les productions

Ce succès semble s’expliquer d’abord par une compréhension fine du marché et des attentes du public. Les organisateurs ne cherchent pas uniquement à exporter la musique vietnamienne, mais surtout à proposer une expérience authentique et valorisante. Par exemple, Hà Anh Tuân souhaite dévoiler une identité culturelle vietnamienne forte aux États-Unis, tandis que My Linh fait revivre un âge d’or musical apprécié par la diaspora asiatique. Le spectacle à Las Vegas mise sur le dynamisme et la créativité des jeunes artistes de la nouvelle génération, capables de séduire par leurs talents de chanteurs, de danseurs et de performeurs.

Pour autant, les organisateurs rencontrent aussi des difficultés, notamment liées aux procédures administratives, à la recherche de sponsors, et au soutien des organes diplomatiques du Vietnam à l’étranger. Plusieurs d’entre eux appellent à davantage d’aide des institutions étatiques, consulaires ou diplomatiques pour faciliter les formalités de visa et de transport, et pour avoir un soutien plus marqué lors des partenariats à l’international. Ce soutien public serait un levier essentiel pour professionnaliser davantage ces productions et garantir leur pérennité.

Photo : TN/CVN

Au-delà des communautés vietnamiennes, ces concerts visent aussi à toucher un public plus large, curieux de découvrir une culture vietnamienne authentique et contemporaine. Hà Anh Tuân insiste sur l’idée que même si le grand public américain ne vient pas directement pour l’entendre, ses concerts deviennent une porte d’entrée pour les Vietnamiens d’outre-mer, les aidant à renouer avec leurs racines et à montrer la richesse de leur pays d’origine. Cette approche symbolise une nouvelle forme de dialogue culturel, où la musique vietnamienne trouve une esthétique unique qui peut séduire au-delà des frontières.

Les expériences de production internationale comme celles de Xin Chào Entertainment, Lune Production ou des festivals Thuy Nga Paris illustrent cette tendance. Elles montrent que le marché de la musique vietnamienne à l’étranger se professionnalise, avec des productions de haute qualité, entraînant derrière elles d’autres secteurs, comme le tourisme culturel qui se développe autour des tournées et des spectacles. Ce phénomène devrait continuer à s’amplifier, notamment auprès des jeunes générations de Vietnamiens nés à l’étranger, pour qui ces événements constituent un lien précieux avec leur identité.

Esthétique musicale unique

Selon le réalisateur Tuân Lê, la diffusion internationale de la musique vietnamienne repose sur deux piliers essentiels : la langue et l’esthétique. Pour toucher un public global, les œuvres doivent être accessibles sans nécessiter de traduction lourde, tout en conservant une “esthétique vietnamienne et mondiale” capable de susciter l’émotion. Ce travail de création d’un langage artistique à la croisée des cultures est un défi majeur mais nécessaire pour l’essor de la musique vietnamienne à l’échelle mondiale.

Le marché de la musique vietnamienne à l’étranger représente une opportunité importante non seulement pour les artistes, mais aussi pour le développement de toute l’industrie culturelle du pays. Xin Chào Entertainment, pionnier dans ce domaine, souligne que cette ouverture vers l’étranger permet de servir la diaspora tout en valorisant l’identité culturelle nationale. La coopération avec des partenaires internationaux et la montée en compétence des équipes vietnamiennes dans la production de spectacles renforcent également la professionnalisation du secteur, dans une logique d’échanges et d’apprentissage.

Les concerts vietnamiens à l’international incarnent une nouvelle ère pour la musique vietnamienne, où identité culturelle, innovation artistique et professionnalisme des productions se conjuguent pour créer un pont entre le Vietnam et ses diasporas, mais aussi pour inviter le monde à découvrir une esthétique musicale unique et un héritage culturel vivant.

Thuy Hà/CVN