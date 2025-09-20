Les concerts à l’étranger : un atout pour l’industrie culturelle

Les concerts à l’étranger contribuent activement à la valorisation de la culture nationale. Ils accompagnent l’essor de l’industrie créative et renforcent la présence du pays sur la scène internationale. Parmi les organisateurs de ces spectacles figurent notamment Vân Trình et sa compagnie Xin Chào Entertainment.

Vân Trình, réalisateur et producteur reconnu, ainsi que directeur de Xin Chào Entertainment, est l’un des pionniers dans l’organisation de spectacles vietnamiens à l’étranger. Depuis plusieurs années, il œuvre activement pour promouvoir la musique et la culture vietnamiennes à l’international, particulièrement auprès des communautés vietnamiennes vivant hors du pays.

Photo : TN/CVN

Interrogé sur les forces et les défis liés à l’organisation de concerts vietnamiens à l’étranger, Vân Trình souligne d’abord les nombreux atouts dont disposent les équipes vietnamiennes pour répondre à la demande croissante des spectateurs. Selon lui, la diaspora vietnamienne est un public de plus en plus exigeant et prêt à investir financièrement afin de profiter pleinement des performances d’artistes qu’elle affectionne. Cette dynamique crée une opportunité réelle pour développer des spectacles de qualité à l’étranger.

En effet, grâce à plusieurs années d’expérience dans la production de concerts à l’étranger, Xin Chào Entertainment a acquis une expertise précieuse. L’équipe entièrement vietnamienne maî-trise parfaitement la planification des événements, la coordination logistique, et surtout développe un réseau solide de partenaires locaux fiables dans différents pays. Cette connaissance approfondie des réalités du terrain, des prix pratiqués, des salles et des modes opératoires des différents marchés permet à l’équipe de garantir une organisation soignée et professionnelle. De cette manière, les spectateurs peuvent profiter d’une expérience artistique optimale, ce qui contribue à instaurer progressivement une habitude culturelle de payer pour assister à des concerts de qualité, tant parmi la communauté vietnamienne expatriée que parmi les publics locaux.

Tarification des billets

Cependant, Vân Trình ne minimise pas les difficultés rencontrées. L’un des principaux enjeux demeure la tarification des billets. Il est indispensable que les prix soient raisonnables et adaptés à la situation économique des spectateurs. Trouver cet équilibre entre rentabilité pour les producteurs et accessibilité pour le public est une véritable équation difficile à résoudre. En outre, les coûts liés aux déplacements et à l’hébergement des artistes et équipes techniques peuvent s’avérer très élevés. Par ailleurs, les démarches administratives, notamment l’obtention des visas, représentent souvent un obstacle majeur qui nécessite une planification rigoureuse et un respect strict des réglementations internationales. Vân Trình insiste donc sur l’importance d’une organisation claire, transparente et conforme aux lois locales afin d’assurer le bon déroulement des événements et d’éviter tout incident.

Actuellement, Vân Trình et son équipe envisagent d’élargir leur champ d’action vers des marchés tels que Taïwan (Chine), ainsi que d’autres pays où vivent d’importantes communautés vietnamiennes. Toutefois, leur stratégie reste focalisée principalement sur le marché asiatique à court terme. Cette orientation permet de consolider leur expertise dans des environnements culturels et économiques relativement proches, facilitant ainsi l’adaptation et le succès des spectacles.

Photo : TN/CVN

Depuis l’année 2023, Xin Chào Entertainment s’est engagé à organiser régulièrement des spectacles répondant aux standards professionnels élevés, spécialement destinés à la diaspora vietnamienne. Ce processus a nécessité une phase approfondie de recherche de marché, d’analyse des attentes du public et de mise en place d’une stratégie adaptée. Ces efforts ont permis de poser les fondations solides nécessaires pour un développement durable et ambitieux. Les organisateurs espèrent qu’en deux à trois ans, la communauté vietnamienne installée au Japon et en République de Corée sera familière avec les formats, les concepts et les programmes que Xin Chào propose.

Expansion prometteuse

Pour Xin Chào Entertainment et d’autres acteurs du secteur, le marché international constitue une voie d’expansion ouverte et prometteuse. Cette démarche vise non seulement à répondre aux besoins culturels de la communauté vietnamienne expatriée, mais aussi à faire rayonner la richesse culturelle et musicale du Vietnam auprès des publics étrangers. Par ailleurs, elle offre une occasion unique de promouvoir l’image du Vietnam et de renforcer ses liens culturels avec les populations locales.

Photo : CTV/CVN

En parallèle, Xin Chào Entertainment continue d’intensifier ses efforts pour créer des connexions et des partenariats avec des professionnels étrangers. Ces collaborations permettent à l’équipe de s’enrichir des meilleures pratiques internationales, d’acquérir des compétences nouvelles et de renforcer ses capacités tant en termes de savoir-faire que d’expérience sur le terrain. L’objectif est de rapprocher le niveau d’excellence de la production vietnamienne de celui des industries culturelles les plus développées à travers le monde. C’est aussi une manière proactive de contribuer au développement et à la modernisation de l’industrie culturelle au Vietnam, en injectant de nouvelles idées, techniques et standards.

Ainsi, au-delà du simple divertissement, ces initiatives jouent un rôle stratégique dans la construction d’une industrie culturelle vietnamienne forte, capable de s’affirmer sur la scène internationale. En promouvant la musique et les spectacles vietnamiens à l’étranger, Vân Trình et son équipe participent activement à la valorisation du patrimoine culturel vietnamien tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques et artistiques pour le pays.

XUÂN LÔC/CVN