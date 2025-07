Un concert mettra bientôt à l'honneur la musique et la culture vietnamiennes

Photo : BTC/CVN

Il vise à célébrer le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre, ainsi que le 55e anniversaire de la première émission télévisée diffusée par la VTV.

V-Concert aura lieu au Centre d'exposition du Vietnam, le plus grand complexe d'exposition d'Asie du Sud-Est et l'un des dix plus grands au monde, situé rue Truong Sa, commune de Dông Anh, Hanoï.

L'événement promet un véritable festin de musique, de lumière et de technologie, destiné à faire vibrer les émotions de plus de 20.000 spectateurs, marquant une étape éclatante dans la valorisation de la musique et de la culture vietnamiennes.

Le concert devrait réunir de nombreux artistes : Hà Anh Tuân, Den, Noo Phuoc Thinh, Hô Ngoc Hà, Truc Nhân, Toc Tiên, Hoàng Thuy Linh, Hoà Minzy, Phuong My Chi, Quang Hung MasterD, Rhyder, et bien d'autres encore.

L'événement mettra également en lumière le projet communautaire "Thu viên niêm vui" (Bibliothèque de la joie), qui vise à construire 100 bibliothèques pour les élèves défavorisés du pays. Les artistes participants se joindront à VTV pour soutenir cette initiative, apportant connaissances et espoir à des milliers d'enfants à travers le pays.

VNA/CVN