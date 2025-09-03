La musique vietnamienne, 80 ans au rythme de la Patrie

Depuis huit décennies, la culture et l’art accompagnent inlassablement la nation vietnamienne, constituant une source inépuisable d’inspiration, de force et de détermination. La musique, en particulier, grâce à sa capacité de diffusion rapide et profonde, a toujours avancé de concert avec le pays à chaque étape de son histoire, éveillant le patriotisme et portant les valeurs culturelles vietnamiennes sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Alors que le Vietnam célèbre le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, le pays revisite son chemin vers l’indépendance, la liberté et le développement. Tout au long de ce parcours, la musique a joué un rôle de passerelle spirituelle, reliant et promouvant de belles valeurs, tout en captivant la communauté. Des compositions contemporaines aux vidéoclips, en passant par de grands concerts mettant à l’honneur des œuvres intemporelles, toutes ces expressions artistiques témoignent d’un amour fervent pour la patrie et d’une profonde fierté nationale. Elles contribuent à préserver et promouvoir l’histoire nationale tout en rehaussant la culture vietnamienne à l’échelle mondiale.

Afin d’honorer la musique vietnamienne, de célébrer les compositeurs, la richesse de leurs œuvres et d’organiser des activités significatives pour le public, le gouvernement vietnamien a choisi le 3 septembre de chaque année comme Journée de la Musique vietnamienne. Cette initiative vise à construire et développer une musique nationale avancée, profondément imprégnée de son identité.

L’origine de cette journée commémorative remonte au 3 septembre 1960, lorsque le Président Hô Chi Minh dirigea lui-même l’orchestre, la chorale et les habitants de la capitale interprétant “Bài ca Kết đoàn” (Chanson de l’Unité) pour célébrer le 15e anniversaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam et le IIIe Congrès du Parti.

Le 26 septembre 2014, le Premier ministre a officialisé cette date par la Décision n° 1722/QD-TTg, encourageant ainsi les artistes et musiciens à valoriser les traditions révolutionnaires de la musique vietnamienne, à créer de nouvelles œuvres et à organiser des activités musicales enrichissantes pour le public.

Pour marquer l’édition de cette année, l’Association des musiciens vietnamiens organise le 3 septembre au soir un programme intitulé “Giai điệu Tổ quốc” (Mélodies de la Patrie) à l’Opéra de Hanoï. De nombreuses villes et provinces du pays tiennent également des programmes artistiques célébrant à la fois le 80e anniversaire de la Révolution d’Août, la Fête nationale du 2 septembre et la Journée de la musique vietnamienne.

VNA/CVN