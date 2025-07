La musique vietnamienne rayonne sur la scène mondiale

Folklore et musique contemporaine en harmonie

La tendance à intégrer la culture populaire et les arts traditionnels à la musique contemporaine est en plein essor au Vietnam et gagne également du terrain à l’international.

Récemment, la chanteuse Phuong My Chi a suscité un vif intérêt sur la scène internationale en participant à Sing!Asia, un concours musical réunissant 32 artistes solo et groupes venus de toute l’Asie. Elle se distingue par son intégration distinctive d’éléments culturels vietnamiens à chacune de ses performances.

En quart de finale, elle a interprété Bóng phù hoa (Ombre éphémère), mêlant des notes aiguës pleines d’émotion à un refrain en chinois qui a impressionné les juges et lui a permis de remporter une victoire éclatante. Sa performance s’est rapidement hissée au sommet du classement YouTube Vietnam 48 heures après sa diffusion et s’est classée parmi les 9 vidéos les plus vues au monde sur YouTube, avec plus de 6,6 millions de vues jusqu’à présent.

Précédemment, l’artiste de la génération Z avait mis en valeur sa voix puissante et sa finesse, intégrant des phrasés mélodiques vietnamiens et des arts martiaux Vovinam à sa présence scénique dans une autre chanson. Elle s’est également distinguée lors de l’étape de Singapour avec un mashup de Ly Bac Bô, un medley folklorique du Nord, accompagné d’une danse traditionnelle.

Le producteur chinois Long Han, l’un des juges en ligne, a salué l’audace de Phuong My Chi à expérimenter des éléments de la musique traditionnelle vietnamienne dans un contexte moderne. La jeune chanteuse offrira des performances plus riches culturellement lors des prochaines étapes.

Le célèbre chef d’orchestre Dông Quang Vinh est une autre figure marquante qui propulse la musique traditionnelle vietnamienne sur la scène internationale. Avec son propre arrangement, la pièce orchestrale Tiêng vong ngàn doi (Échos de l’éternité) a été interprétée conjointement à Hong Kong, en Chine, par le Suc Song Moi Bamboo Ensemble et l’Orchestre chinois de Hong Kong. Ce concert a réuni des instruments traditionnels vietnamiens tels que le lithophone, le monocorde, la flûte de bambou et le violon à deux cordes, avec un orchestre symphonique complet.

Par ailleurs, l’artiste Ngô Hông Quang et son groupe Thiên Thanh ont interprété une fusion de styles musicaux et publié un album numérique consacré au patrimoine culturel de la région de Kinh Bac. L’album réinvente le quan ho (chant en duo amoureux), le xâm et le chant cérémoniel ca trù, avec la participation du beatboxer Trung Bao et du violoncelliste américain Bryan Charles Wilson, offrant un mélange musical oriental-occidental captivant qui trouve un écho auprès du public international.

Un parcours de dévouement et d'innovation

Derrière ces percées internationales se cachent des années de dévouement silencieux et un amour profond pour le patrimoine culturel vietnamien. Phuong My Chi a passé plus de dix ans à s’immerger dans la musique folklorique et la culture vietnamienne, apprenant et innovant constamment pour réussir sur la scène internationale. Pour elle, Sing!Asia est plus qu’un concours ; c’est une mission : transmettre l’âme du Vietnam à travers la musique, les costumes et la présence sur scène.

Pour le chef d’orchestre Dông Quang Vinh, outre la direction de l’Orchestre symphonique national d’opéra et de ballet du Vietnam, il a fondé le Suc Sông Moi Bamboo Ensemble il y a plus de dix ans pour intégrer la musique traditionnelle à la vie moderne et faire découvrir la culture vietnamienne au public international. Il est convaincu que le XXIe siècle est une époque d’expression créative, où les artistes doivent innover pour se connecter avec leurs auditeurs. Mêler les instruments traditionnels au jazz, au violon ou au piano est sa façon de présenter la culture vietnamienne riche et vibrante au monde entier.

Ngô Hông Quang, qui a discrètement promu la musique traditionnelle vietnamienne dans près de 100 pays au fil des ans, continue de repousser les limites. La récente sortie de son album numérique marque une étape importante dans la fusion entre héritage culturel et modernité. Les sonorités traditionnelles comme le dàn môi (guimbarde), la flûte, le xâm et les airs folkloriques de chèo (théâtre populaire) trouvent désormais un nouveau moyen de toucher les publics du monde entier.

Chacune de ces créations artistiques pose les bases d’une musique vietnamienne de renommée internationale, promouvant les valeurs culturelles du pays et faisant entendre la voix du Vietnam à travers le langage universel de la musique.

