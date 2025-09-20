Le Premier ministre Pham Minh Chinh au grand concert "V Fest - Vietnam Today"

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté dans la soirée du 20 septembre au troisième grand concert organisé par la Télévision nationale du Vietnam (VTV), intitulé "V Fest - Vietnam Today", au Centre national des expositions (commune de Dông Anh, Hanoï).

>> De grands artistes roulent leur rock pour célébrer la Fête nationale du Vietnam

>> La musique vietnamienne, 80 ans au rythme de la Patrie

>> Les concerts nationaux, le nouveau souffle de l’industrie culturelle vietnamienne

Cet événement musical majeur rend hommage à la beauté du peuple, de la culture et du pays vietnamien dans l’ère nouvelle. Il marque la clôture d'une série de programmes artistiques célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre. Avant cela, VTV avait organisé deux autres concerts intitulés "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" (V Fest - Jeunesse éclatante) et "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" (V Concert - Vietnam radieux).

Photos : VNA/CVN

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé la parole du Président Hô Chi Minh : "La culture éclaire la voie à suivre pour la nation et pour le peuple." Selon lui, il y a 82 ans, dans le programme culturel du Parti communiste du Vietnam, la culture a été définie comme ayant un caractère scientifique, national et populaire. Au fil du temps, ces valeurs ont été enrichies par les notions de civilisation et de modernité.

Les documents des Congrès du Parti définissent la culture comme la force intérieure de la nation, le fondement spirituel du peuple. L’ancien secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a un jour affirmé : "Tant que la culture subsiste, la nation demeure; tant que la culture disparaît, la nation disparaît."

Le Premier ministre a souligné que, pour concrétiser cette orientation culturelle créative du Parti, l'État et le gouvernement mettent actuellement en œuvre des programmes nationaux de développement culturel, des industries culturelles et créatives, avec pour objectifs : permettre au peuple de bénéficier d’une culture moderne et civilisée, promouvoir l’identité culturelle vietnamienne à l’international, et intégrer les valeurs humaines universelles dans la culture nationale. Les artistes sont encouragés à se consacrer pleinement à l’art, au service du peuple et des intérêts de la nation.

Il a également rappelé que, à l’occasion des 80 ans de la fondation de la Police populaire vietnamienne, de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, de nombreux événements culturels de grande ampleur ont été organisés pour célébrer l’intelligence, la fierté et la gloire du Vietnam.

Le Premier ministre a salué les contributions importantes de la Télévision nationale du Vietnam, qui fête cette année ses 55 ans de développement. Il a notamment félicité VTV pour le lancement officiel, le 7 septembre dernier, de sa chaîne de télévision internationale, en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et d'autres dirigeants, afin de promouvoir les valeurs et la culture vietnamiennes à travers le monde.

Il a particulièrement salué la réussite des concerts produits pour le public, dont "V Fest - Vietnam Today", qui marque la fin éclatante de cette série artistique commémorative.

Photos : VNA/CVN

Avec une mise en scène spectaculaire, un système sonore et lumineux moderne, une scène de haut niveau et d’immenses écrans LED, "V Fest - Vietnam Today" a attiré plus de 22.000 spectateurs. Le programme a proposé des performances impressionnantes, alliant modernité et identité culturelle vietnamienne, et réunissant plusieurs générations d’artistes animés par un amour commun pour la musique, la patrie et le peuple vietnamien.

Cet événement a constitué un point d’orgue des festivités de septembre, célébrant à la fois les 80 ans de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et les 55 ans de la première émission de télévision nationale (7 septembre 1970 - 7 septembre 2025).

VNA/CVN