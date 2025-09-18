Une plaque en l’honneur du Président Hô Chi Minh de nouveau visible à Marseille

La cérémonie de réinstallation de la plaque commémorative dédiée au Président Hô Chi Minh sur la Place du journal La Marseillaise , s’est récemment tenue en présence de l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, dans le cadre de sa visite de travail à Marseille les 16 et 17 septembre.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l’ambassadeur a rappelé avec émotion sa participation à la première installation de cette plaque sur la façade du siège du journal, en novembre 2021, marquant le 110ᵉ anniversaire du premier passage du Président Hô Chi Minh en France. Il s’est réjoui d’assister à la cérémonie de réinstallation de la plaque commémorative à son emplacement solennel du siège du journal, désormais rénové et embelli par une nouvelle peinture.

L’ambassadeur Dinh Toàn Thang a également souligné que cette réinstallation, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, illustre la solidarité entre les peuples vietnamien et français.

Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille en charge de la Culture et du Patrimoine culturel, a souligné le caractère hautement symbolique de l’événement. Il a rappelé que le Président Hô Chi Minh, alors connu sous le nom de Van Ba, avait foulé le sol de Marseille en 1911, et a estimé que cette réinstallation revêt une signification particulière dans cette ville historique.

De nombreux documents attestent des liens entre l’Oncle Hô et la ville de Marseille, première ville française où il séjourna lors de son voyage pour le salut national en 1911.

En 1921, le Parti communiste français (PCF) y a tenu son premier congrès, auquel Nguyên Ai Quôc participa en tant que seul représentant d’un pays colonial.

En 1946, c’est également de Marseille que le Président Hô Chi Minh quitta la France à l’issue de sa première visite officielle en tant que chef d’État de la République démocratique du Vietnam.

VNA/CVN