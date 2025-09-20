Lancement du magazine américain Esquire au Vietnam

La version vietnamienne du magazine américain Esquire a été officiellement lancée le 19 septembre à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : Vietnam+/CVN

Destiné aux hommes de 30 à 50 ans, Esquire Vietnam propose des contenus sur la mode, le style de vie, les voyages, la gastronomie, la culture et les expériences raffinées. Le magazine est coédité par le magazine électronique Thê gioi di san (Patrimoine mondial), sous l’égide de l’Association du patrimoine culturel du Vietnam, et par Sunflower Media.

Lors de la cérémonie de lancement, Tran Dang Khoa, rédacteur en chef, a rappelé : "Publié pour la première fois aux États-Unis en 1933, Esquire est depuis longtemps associé à certains des plus grands écrivains du XXe siècle, dont Ernest Hemingway, lauréat du prix Pulitzer en 1953 et du prix Nobel de littérature en 1954. Avec +Esquire Vietnam+, nous souhaitons célébrer l’identité vietnamienne dans un monde en mutation, en mettant en lumière des Vietnamiens modernes, dynamiques, sophistiqués, créatifs et profondément engagés dans la construction d’une nation plus forte".

Le premier numéro met à l’honneur l’acteur Liên Binh Phat en couverture.

L’artiste de 35 ans s’est déclaré "honoré de collaborer avec Esquire Vietnam et d’apparaître en couverture de ce premier numéro", ajoutant qu’il espérait inspirer les lecteurs.

Liên Binh Phat s’est fait connaître grâce à son rôle dans Song Lang (La Boîte à Tap), qui lui a valu le Golden Kite Award du meilleur acteur. Le film, consacré au cải lương (opéra réformé), retrace cent ans d’histoire et de développement de ce genre théâtral traditionnel du Sud du Vietnam. L’acteur est également nommé aux Golden Bell Awards 2025 pour le prix du meilleur acteur principal dans une série télévisée, grâce à son rôle dans le drame vietnamo-taïwanais Le Docteur hors la loi, devenant ainsi le premier artiste vietnamien à concourir pour l’une des plus prestigieuses distinctions cinématographiques de Taïwan (Chine).

Outre sa couverture, ce premier numéro présente également 30 personnalités influentes du Vietnam dans des domaines variés : information intelligente, affaires, médias, sport, musique et cinéma. Parmi elles figurent Hao Tran, Pdg de Vietcetera, Ted Osius, ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, le designer Ly Qui Khanh, le taekwondoïste Dao Thanh Phong et le danseur Dang Quan.

La publication propose des articles de fond, des entretiens, des analyses et des guides pratiques. Esquire Vietnam paraîtra en mars, juin, septembre et décembre, et sera disponible sur le site www.esquire.vn ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

VNA/CVN