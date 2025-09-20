Le Vietnam fait ses débuts à Intervision avec le jeune chanteur Duc Phuc

Le 20 septembre au soir, l’édition 2025 du concours musical international Intervision se tiendra à la Live Arena, en banlieue de Moscou. Cet événement marque le retour tant attendu de la compétition, interrompue depuis près de 30 ans, et voit pour la première fois la participation d’un représentant vietnamien : le jeune chanteur Duc Phuc.

>> La musique vietnamienne devient virale au-delà des frontières

>> Des musiciens envoient un message des retrouvailles au Têt traditionnel

Photo : VNA/CVN

La veille de la grande soirée, Duc Phuc a pris part à un échange culturel organisé à l’ambassade du Vietnam à Moscou. À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a souligné le rôle du chanteur comme ambassadeur de la culture vietnamienne à l’étranger, insistant sur l’importance du lien entre culture et diplomatie. Il a également remis à chaque membre de la délégation des souvenirs traditionnels russes, en signe de vœux de succès pour la soirée.

Selon les autorités culturelles vietnamiennes, Duc Phuc est l’un des artistes ayant le moins d’ancienneté professionnelle parmi les concurrents, ce qui témoigne de la volonté du Vietnam de donner leur chance aux jeunes talents. Toutefois, malgré sa relative jeunesse, il bénéficie déjà d’une grande popularité dans son pays. Reste qu’Intervision impose des critères exigeants. Hà Minh Thang, vice-directeur du Département des arts de la scène du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, rappelle que la sélection repose sur une voix remarquable, une reconnaissance nationale, un style affirmé, ainsi qu’un engagement total et rigoureux dans la préparation.

Pour cette première participation, Duc Phuc interprétera Phù Đổng Thiên Vương, une œuvre spécialement composée pour lui par Hô Hoài Anh, inspirée du poème Tre Việt Nam (Bambou du Vietnam) de l’écrivain Nguyên Duy. L’artiste assure que la chanson reflète profondément la culture vietnamienne, tant dans sa mélodie et ses paroles que dans sa mise en scène, et qu’elle sera présentée avec un style authentiquement vietnamien.

Les organisateurs d’Intervision mettent cette année l’accent sur l’authenticité culturelle : la langue du chant, les costumes nationaux et l’identité propre des participants sont valorisés, parallèlement aux valeurs universelles du message artistique. Dans Phù Đổng Thiên Vương, les paroles exaltent l’héroïsme, la résilience et l’esprit du bambou vietnamien - symbole de force, de souplesse et de détermination -, afin de toucher le public non seulement par la musique mais aussi par l’émotion et le récit national.

Le concours Intervision 2025, d’une durée d’environ trois heures et demie, promet un spectacle grandiose avec une mise en scène moderne et de puissants effets visuels. Selon les médias vietnamiens, il sera diffusé sur les principales chaînes de télévision russes, sur les plateformes numériques, ainsi que dans les pays des artistes en compétition, avec une audience potentielle estimée à plus de 4 milliards de téléspectateurs.

Offrir une prestation impressionnante et émouvante

Duc Phuc se produira en 20ᵉ position dans l’ordre des prestations. Le jury vietnamien sera représenté par le compositeur Trong Dai, qui a précisé que le critère décisif ne serait pas uniquement la technique, mais "la capacité de l’œuvre à émouvoir", à créer une résonance émotionnelle auprès du public. Un défi supplémentaire pour Duc Phuc, considéré comme novice dans ce contexte international exigeant.

Avec ce retour retentissant après trois décennies d’interruption, Intervision 2025 apparaît comme une opportunité culturelle majeure et un défi artistique de taille pour tous les participants. Pour le Vietnam, qui fait ses débuts dans cette prestigieuse compétition, l’enjeu est d’autant plus symbolique.

Conscient de cette responsabilité, Duc Phuc affiche une détermination à la hauteur de l’événement : offrir une prestation impressionnante et émouvante, représentant dignement le Vietnam devant le public international, avec l’ambition de conquérir le jury et d’inspirer les spectateurs, au pays comme à l’étranger.

VNA/CVN