Le Festival international de musique 8Wonder met le feu à Hanoï

Le Festival international de musique 8Wonder 2025, sur le thème "Moments d’émerveillement", a transformé le Centre national des expositions de Hanoï en une véritable explosion de musique et d’énergie dans la soirée du 23 août, alors que plus de 50.000 fans ont rejoint les stars vietnamiennes et internationales sur scène.

Photo : VOV/CVN

Malgré une averse soudaine et violente juste avant le concert, qui a compliqué le contrôle des billets et l’échange des bracelets, des dizaines de milliers de fans ont patiemment attendu dehors dès le petit matin, occupant tous les chemins menant à la salle.

Certains sont même arrivés dès 6 heures du matin pour s’assurer les meilleures places. Cette patience et cette passion ont transformé 8Wonder en un véritable festin musical, où le public est devenu le moteur de cette soirée explosive.

Ouverture de la scène, Trong Hiêu a enflammé l’atmosphère avec des mouvements de danse puissants et un style de performance moderne, prouvant le talent des artistes vietnamiens aux côtés de stars mondiales.

La programmation internationale s’est ensuite relayée pour enflammer la foule : DJ Snake a déchaîné les foules avec des tubes comme Lean On, Turn Down for What et Taki Taki, tandis que le Colombien J Balvin a enflammé la soirée avec des rythmes latins entraînants. Kid LAROI a enthousiasmé des dizaines de milliers de personnes avec ses hymnes internationaux modernes, tandis que DPR IAN a démontré l’attrait international indéniable de la K-Pop.

Renforçant le lien unique entre la musique vietnamienne et la musique internationale, les représentants de la V-pop ont offert des moments inoubliables. Hoa Minzy, accompagnée de 200 enfants, a enflammé la scène avec Bac Bling au Wonder Sound Lab, où la musique était créée à partir de sons du quotidien.

Photo : CTV/CVN

Dans un décor onirique au bord de l’eau, Soobin a transporté le public dans un univers nostalgique avec Ngôi tua man thuyên (Assis au bord du bateau) et le medley Nguoi Viêt - Trông Com (Le Vietnamien - Tambourin oblong), évoquant la fierté nationale.

Il a ensuite enthousiasmé la foule en alternant entre le dàn bâu (monocorde vietnamien) et le piano, avant d’enchaîner sur des tubes modernes tels que Tháng Nam (Mai), Daydreams, Dancing in the Dark, BlackJack et Superstar. Pendant ce temps, Tlinh a dynamisé la scène avec son style frais et jeune, représentant la voix de la génération Z.

8Wonder 2025, organisé par Vingroup, en partenariat avec VietinBank, Vietcombank et BIDV, a marqué un temps fort dans la série de célébrations marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2025).

Grâce à son envergure impressionnante, à ses technologies de son et d’éclairage de pointe et à sa programmation d’artistes de renommée mondiale, l’événement a établi une nouvelle référence pour les futurs festivals de musique et a réaffirmé la position du Vietnam sur la scène internationale du divertissement.

La soirée s’est terminée sous un tonnerre d’applaudissements et des lumières éblouissantes, laissant derrière elle des souvenirs inoubliables. 8Wonder 2025 a non seulement célébré la joie de la musique, mais a également transmis le message d’une industrie culturelle dynamique, créative et intégrée à l’échelle mondiale.

Les moments magiques de la soirée ont réuni les peuples, les cultures et la musique, marquant ainsi la nouvelle étape du Vietnam vers sa place parmi les plus grands festivals de musique du monde.

VNA/CVN