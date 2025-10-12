icon search
Le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam en hausse de 21,5%

Au cours des neuf premiers mois, le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam a atteint 15,4 millions de dollars, en hausse de 21,5% en glissement annuel, selon l'Office national des statistiques.

