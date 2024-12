Quan ho de Bac Ninh : 15 ans de rayonnement culturel mondial

Photo : VNA/CVN

Le 30 septembre 2009, le quan ho de la province de Bac Ninh (Nord) était officiellement reconnu par l’UNESCO comme trésor culturel immatériel. Grâce aux efforts conjoints de la population et des autorités locales, cet art traditionnel s’est profondément enraciné au sein de la communauté. Il est désormais un symbole culturel de Bac Ninh et joue également le rôle d’”ambassadeur” culturel du Vietnam à l’international.

Nouveau souffle

Le quan ho de Bac Ninh est un chant pratiqué à l’origine dans 44 villages de la province. Sa quintessence réside dans son style distinctif, marqué par une technique vocale raffinée, des pratiques sociales spécifiques et une manière de chanter inimitable. Avec l’évolution de la société, de nombreux clubs ont été recréés depuis les années 1990, après une longue période de guerre et de difficultés économiques.

L’“Artisane du Peuple” Nguyên Thi Kim Quynh se souvient des débuts du club “Quan ho Duong Xa”, fondé en 1994 avec seulement 12 membres. “Nous avons dû relever de nombreux défis : manque de maîtres pour enseigner, absence de locaux pour se réunir, et moyens financiers limités. Mais, animés par leur passion pour cet art, les membres ont appris auprès d’anciens artistes et échangé avec d’autres villages pour s’améliorer. Aujourd’hui, après 30 ans, le club rassemble 60 membres répartis sur trois générations”.

Nguyên Thi Kim Quynh souligne : “Le succès actuel du +quan ho+ repose sur l’amour profond pour cet art, mais également sur une mobilisation concertée de tout le système politique pour préserver et valoriser ce patrimoine”. Initialement limité aux villages d’origine, le quan ho s’est progressivement ouvert à des lieux tels que les centres culturels et le Théâtre de chant folklorique quan ho de la province. En 2009, cet art a été inscrit par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, devenant une fierté non seulement pour Bac Ninh, mais aussi pour l’ensemble du Vietnam.

Témoignant des transformations du quan ho après 15 ans d’inscription au patrimoine mondial, l’“Artisane du Peuple” Nguyên Thi Thêm observe : “Autrefois, avant son inscription, la majorité des clubs étaient créés de manière spontanée, et les efforts de conservation et de transmission se limitaient à des échelles modestes. Aujourd’hui, ces activités sont méthodiquement organisées et s’étendent à grande échelle”.

Cette évolution reflète une orientation claire, déterminée et efficace adoptée par Bac Ninh pour diffuser cet art traditionnel de manière plus large. Le président du Comité populaire provincial, Vuong Quôc Tuân, affirme que le quan ho incarne désormais une nouvelle vitalité et s’intègre profondément dans le rythme de la vie contemporaine.

Plus de 600 clubs

Le vice-président du Comité populaire de la province de Bac Ninh, Lê Xuân Loi, précise qu’à partir des 44 villages de quan ho d’origine, cet art s’est considérablement développé pour inclure désormais 150 villages pratiquants, regroupant plus de 600 clubs et plus de 10.000 membres. Les clubs constituent un réseau actif et dynamique pour la sauvegarde, la transmission et la valorisation de ce patrimoine. Ils offrent également un environnement propice à l’épanouissement des talents, notamment parmi les jeunes générations. Notamment, certains d’entre eux jouent un rôle clé dans le développement du tourisme communautaire, intégrant les mouvements culturels et artistiques à la croissance économique.

Photo : VNA/CVN

Le quan ho de Bac Ninh s’est largement diffusé à travers de nombreuses localités, provinces et villes du pays, transcendant les limites de l’espace et du temps pour devenir un “ambassadeur” culturel du Vietnam, tant sur le plan national qu’international. Ses mélodies douces, ses paroles raffinées et empreintes de philosophie, ainsi que l’élégance de ses costumes, continuent de refléter et d’affirmer l’identité culturelle vietnamienne. Quinze ans après son inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’UNESCO, le quan ho s’est imposé comme une composante essentielle de la vie spirituelle de nombreux citoyens.

Pour honorer les contributions des artisans chevronnés à sa préservation, à sa pratique et à sa transmission, Bac Ninh a mis en place des politiques de reconnaissance et de soutien. À ce jour, le Comité populaire provincial a attribué le titre d’”Artisan du quan ho” à 156 personnes.

Les efforts de préservation et de valorisation ont largement dépassé les attentes et les engagements pris par le Vietnam envers l’UNESCO. Dans les années à venir, Bac Ninh continuera de mettre l’accent sur la promotion de cet art vocal, en protégeant ses valeurs traditionnelles et son identité. La province s’efforcera de faire du quan ho un produit touristique emblématique et attractif, en élaborant un plan global de préservation pour les villages pratiquants. Par ailleurs, elle s’engage à restaurer l’espace culturel traditionnel du quan ho.

Thanh Thuong - Linh Thao/CVN