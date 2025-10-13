Commémoration du 725e anniversaire de la mort du héros national Trân Hung Dao

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, a assisté dans la soirée du 12 octobre à la cérémonie commémorative du 725 e anniversaire de la mort du héros national Trân Hung Dao et frappé le tambour pour ouvrir la Fête d'automne de Côn Son-Kiêp Bac 2025, au quartier de Trân Hung Dao, ville de Hai Phong.

Photo : VNA/CVN

Trân Hung Dao (1228-1300), ou Trân Quôc Tuân, fut un général vietnamien de la dynastie des Trân. Il était difficile pour un petit pays comme le Vietnam de résister l'armée mongole mais il parvint à le faire en battant la force d'invasion à trois reprises en 1257, en 1285 et en 1288 avec les victoires éclatantes du fleuve Bach Dang, et ce grâce au talent du général Hung Dao Vuong (Trân Quôc Tuân).

En ce qui concerne le Festival d’automne Côn Son-Kiêp Bac 2025 qui se tient du 1er au 11 octobre, le festival de cette année propose de nombreux éléments nouveaux et mettra l’accent sur la promotion de l’importance mondiale des cinq sites patrimoniaux du complexe Côn Son-Kiêp Bac-Yên Tu-Vinh Nghiêm-Thanh Mai, reconnu comme patrimoine culturel mondial par l’UNESCO.

Le festival est associé à une Semaine de promotion de la culture, du tourisme et du commerce, mettant en avant les produits du programme "À chaque commune son produit" (OCOP), l’artisanat traditionnel et la création de nouvelles expériences touristiques mettant en valeur les valeurs patrimoniales.

Les activités du festival comprendront des spectacles sur la rivière Luc Dâu, le festival Hâu Thanh, une cérémonie de prière avec des lanternes flottantes, des spectacles de marionnettes sur l’eau et une exposition thématique intitulée "Côn Son, Kiêp Bac, Thanh Mai, Kinh Chu, Nhâm Duong - Voyage du patrimoine culturel mondial".

Photo : VNA/CVN

Pendant le festival, la ville de Hai Phong propose trois circuits touristiques : "Une destination - Cinq sites patrimoniaux", "Sur les traces des trois maîtres fondateurs du Truc Lâm" et "Voyage patrimonial de Côn Son-Kiêp Bac", qui exploreront cinq sites patrimoniaux de la région : la pagode de Côn Son, le temple de Kiêp Bac, la pagode de Thanh Mai, la grotte de Kinh Chu et la pagode de Nhâm Duong.

La Semaine de promotion de la culture, du tourisme et du commerce présentera notamment dix villages artisanaux exemplaires, des produits OCOP, des spécialités culinaires locales et des espaces de découverte de l’artisanat traditionnel.

Les vestiges de Côn Son-Kiêp Bac se trouvent dans la ville de Hai Phong, à plus de 70 km du centre de Hanoï. Classée site du patrimoine national spécial en 2012, cette zone est étroitement associée à des généraux et des figures culturelles remarquables tels que Trân Nhân Tông, Phap Loa, Huyên Quang, Trân Hung Dao et Nguyên Trai.

Perpétuant à travers l’histoire et incarnant l’essence culturelle de diverses régions, Côn Son-Kiêp Bac est devenu un véritable trésor de patrimoine culturel matériel et immatériel. Il reflète les efforts, les pensées, l’intelligence et les émotions de générations d’ancêtres qui l’ont préservé et protégé avec soin jusqu’à nos jours.

VNA/CVN