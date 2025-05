Proposer des sanctions disciplinaires à des dirigeants

>> Deux hauts responsables de Dak Lak sanctionnés pour des actes répréhensibles

>> Sanctions disciplinaires imposées à des membres du Parti

>> Le Premier ministre sanctionne un ancien président de Hà Nam

La Commission a constaté que :

Mme Nguyên Thi Kim Chi, membre de la Permanence du Comité du Parti, vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, durant le temps d’occupation de poste de membre de la Permanence du Comité du Parti de la province de Nghê An, secrétaire du Comité du Parti du chef-lieu de Cua Lo, Nghe An, a violé des règles du Parti et des lois de l’État, des règlements sur les interdictions faites aux membres du Parti et le devoir d’exemplarité, causant des conséquences graves et affectant la réputation du Parti. Elle doit recevoir un avertissement.

Photo : VNA/CVN

Trân Ngoc Thuân, secrétaire du Comité du Parti, président du conseil d’administration du groupe industriel du caoutchouc ; Võ Văn Chánh, ancien membre de la Permanence du Comité du Parti de la province de Dông Nai, ancien vice-président du Comité populaire provincial ; Nguyễn Văn Tiến, ancien membre du Comité du Parti de la province de Hâu Giang, vice-président du Conseil populaire provincial ont été reconnus coupables de dégradation politique et morale ; ont violé des règles du Parti et des lois de l’État dans la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ainsi que des règlements sur les interdictions faites aux membres du Parti et le devoir d’exemplarité, causant des conséquences graves et affectant la réputation du Parti, de l’autorité locale et des agences publiques. Il est nécessaire d’appliquer des sanctions disciplinaires à l’encontre de ces trois responsables.

Photo : VNA/CVN

La Commission a également demandé à la Permanence du Comité du Parti de Nghe An de traiter les autres personnes impliquées.

Enfin, le Commission a discuté du projet de procédure type pour la supervision et le contrôle des organes de consultation et a examiné cinq recours disciplinaires et d’autres contenus importants.

VNA/CVN