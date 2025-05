Ce qu’il faut savoir sur la première phase de la 9e session de la XVe législature

La première phase de la 9 e session de la XV e législature, marquée par une intense activité législative autour de la réforme institutionnelle et de la simplification de l’appareil d’État, s’est conclue jeudi 29 mai à Hanoï. Les députés ont mené leurs travaux avec efficacité, dans un esprit de responsabilité et d’urgence.

Dès la première semaine de travail, l’Assemblée nationale a adopté deux résolutions clés visant à modifier la Constitution de 2013. Ces textes officialisent la création d’un comité chargé de proposer des amendements afin de rationaliser l’organisation de l’appareil d’État, dans une optique de gouvernance plus efficace, plus proche du citoyen et mieux ancrée dans la réalité du terrain.

Photo : VNA/CVN

Tous les députés présents ont voté en faveur de cette démarche, traduisant une volonté politique claire d’édifier un État de droit socialiste moderne. Une volonté qu’a tenu à souligner Nguyên Tao, député de la province de Lâm Dông.

"Nous opérons une transition vers un appareil administratif plus léger, en passant d’un modèle de gouvernement local à trois niveaux à un système à deux niveaux. Pour cela, une révision constitutionnelle est indispensable. L’Assemblée nationale a adopté un programme précis, avec une préparation rigoureuse", a-t-il déclaré.

Un coup d’accélérateur pour l’économie privée

Toujours dans cette première phase, l’Assemblée a également validé une résolution visant à concrétiser la résolution 68 du Bureau politique en faveur du secteur privé. Fort d’un taux d’approbation de 98,84%, ce texte vise une réduction imminente de 30% du temps de traitement des démarches administratives, des coûts de conformité réglementaire et des conditions d’accès au marché.

Nguyên Ngoc Son, député de Hai Duong, y voit un signal fort. "La mise en œuvre de cette résolution constitue une avancée décisive. En plaçant l’entreprise au centre, nous créons un environnement favorable au développement du secteur privé, moteur essentiel de la croissance du PIB national", a-t-il noté.

Trinh Thi Tu Anh, députée de Lâm Dông, salue quant à elle l’esprit collaboratif et constructif des débats. "Dans une dynamique résolument active, les députés ont contribué à faire en sorte que les grandes orientations du Parti et de l’État prennent rapidement corps dans la législation. Des décisions majeures ont été prises pour appliquer les résolutions stratégiques 57, 59, 66 et 68", a-t-elle précisé.

Des politiques sociales en faveur de l’éducation

Photo : VNA/CVN

Autre temps fort: la présentation par le gouvernement d’un projet de résolution sur la gratuité ou l’aide au paiement des frais de scolarité pour les enfants en maternelle et les élèves du primaire et du secondaire dans l’ensemble du réseau éducatif national. Une mesure saluée par de nombreux élus comme un investissement d’avenir, d’autant plus qu’elle a déjà été appliquée dans certaines localités, comme l’indique le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son.

"Dix provinces et villes offrent déjà la gratuité des frais de scolarité. Pour les localités qui ne peuvent encore équilibrer leur budget, le gouvernement central prendra le relais. Nous avons budgétisé plus de 30.000 milliards de dôngs pour garantir cette mesure", a-t-il annoncé.

Les députés ont également débattu d’autres projets de résolution portant sur la réduction de la TVA, la généralisation de l’enseignement préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans, et l’investissement dans les infrastructures, dont le projet d’autoroute Quy Nhon - Pleiku.

Photo : Vu Sinh/VNA

Vers une législature écourtée

Enfin, l’Assemblée a approuvé une résolution raccourcissant le mandat de la 15e législature ainsi que celui des Conseils populaires locaux pour la période 2021-2026. Le député Nguyên Anh Tri, de Hanoï, a salué la qualité des échanges.

"Les discussions, tant en groupe qu’en séance plénière dans la salle Diên Hông, ont été d’une grande souplesse. Les députés étaient prêts pour une session exceptionnelle. Nous avons débattu de manière franche, claire et directe", a-t-il partagé.

À mi-parcours, cette 9e session de l’Assemblée nationale a déjà permis d’aborder des réformes structurelles d’envergure, illustrant l’engagement des élus à répondre aux attentes des électeurs et aux priorités du pays.

VOV/VNA/CVN