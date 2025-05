Le Vietnam et l’Estonie renforcent leurs liens d’amitié et de coopération multiforme

L’ordre du jour comprenait des rencontres avec de hauts responsables du ministère estonien des Affaires étrangères et d’autres agences, afin de renforcer la collaboration bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Lors de leurs rencontres avec le secrétaire d’État estonien aux Affaires étrangères, Martin Roger, et la directrice générale pour l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, Kristi Karelsohn, les deux parties ont évalué positivement l’évolution de leurs relations et souligné le potentiel de développement de leur coopération.

Les deux parties ont également convenu de maintenir un dialogue régulier et de préparer les prochaines visites de haut niveau qui renforceront les relations politiques et favoriseront des projets communs efficaces.

La vice-ministre vietnamienne a souligné l’intérêt de son pays à s’inspirer de l’expérience estonienne en matière de transformation numérique, d’administration électronique et de gestion intelligente, des domaines clés qui s’inscrivent dans les stratégies nationales de développement.

De son côté, l’Estonie a reconnu le rôle croissant du Vietnam dans la région Asie-Pacifique et a exprimé son intention de mettre en place prochainement un mécanisme de consultations politiques au niveau de vice-ministre, en plus de signer un protocole d’accord entre les deux ministères afin d’approfondir leur coopération globale.

Elle a également exprimé son intérêt pour le renforcement de ses liens avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), dont le Vietnam est un partenaire stratégique.

Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère constructive, avec un engagement mutuel à intensifier la coopération dans des secteurs tels que l’éducation, l’innovation, la cybersécurité et le développement durable, et à coordonner les efforts au sein des forums multilatéraux.

Cette visite consolide les fondements politiques entre le Vietnam et l’Estonie, favorise la compréhension mutuelle et ouvre de nouvelles perspectives pour un développement commun plus fort et plus efficace à l’avenir.

VNA/CVN