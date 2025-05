Le Vietnam et le Venezuela renforcent leur diplomatie populaire

Une délégation de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (UOAV) et de l'Association d'amitié Vietnam - Venezuela a effectué du 24 au 29 mai une visite de travail au Venezuela , à l'invitation du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), au pouvoir, afin d'observer les élections législatives et régionales du pays.

Dans le cadre de sa visite, la délégation vietnamienne a participé aux activités du Conseil national électoral du Venezuela, signé un protocole d'accord avec l'Institut Simon Bolivar pour la paix et la solidarité entre les peuples (ISB), rendu une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères Yvan Gil Pinto, travaillé avec le Groupe d'amitié parlementaire Venezuela - Vietnam et a rencontré des vétérans de la guerre de Caracas et des personnalités admiratives du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Lors de ces échanges, le vice-président de l'UOAV, Dông Huy Cuong, a félicité le peuple vénézuélien pour le succès des élections et a réaffirmé le soutien indéfectible du Vietnam à sa quête d'indépendance, de souveraineté et de socialisme. Il a exprimé la gratitude indéfectible du Vietnam pour le précieux soutien du peuple vénézuélien lors de ses guerres de résistance dans le passée et de son développement actuel.

Soulignant l'importance du protocole d'accord récemment signé avec l'ISB, Dông Huy Cuong a déclaré que cet accord renforcerait la coordination entre les organisations populaires, notamment l'UOAV, l'ISB et la Maison de l'amitié Venezuela-Vietnam, favorisant ainsi la paix, la stabilité et la prospérité des deux pays.

En recevant la délégation vietnamienne, le ministre des Affaires étrangères, Yvan Gil, a salué le Vietnam comme un modèle de résilience, s'étant relevé des ravages de la guerre pour devenir une nation indépendante et prospère, jouant un rôle international de plus en plus important.

Il a affirmé que le Venezuela continue de considérer le Vietnam comme un ami précieux et un modèle d'autonomie et d'aspiration à la paix.

Le ministre a également apprécié le rôle crucial de la diplomatie populaire dans le renforcement des relations bilatérales, appelant à l'intensification des échanges culturels et universitaires, au renforcement des liens entre les entreprises et à une plus grande participation des étudiants entre les deux pays.

Des dirigeants de divers ministères et agences vénézuéliennes ont également rencontré la délégation vietnamienne, la félicitant pour les réalisations socio-économiques du Vietnam au cours des décennies qui ont suivi la réunification nationale. Ils ont exprimé leur confiance dans les perspectives de développement du Vietnam sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

Auparavant, la délégation vietnamienne a rendu hommage au Président Hô Chi Minh à son monument à Caracas, a assisté à une cérémonie commémorative pour le défunt président du Vietnam, Trân Duc Luong, et a visité le site commémoratif "El Cuartel de la Montana" pour rendre hommage au défunt président Hugo Chavez.

VNA/CVN