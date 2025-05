Un navire de la Marine indienne accoste à Hô Chi Minh-Ville

Cette visite marque un jalon important dans la coopération bilatérale entre l’Inde et le Vietnam. Elle contribue à renforcer les relations entre les deux pays dans la région Indo-Pacifique, avec pour objectif d’assurer la sécurité et la sûreté maritimes, de promouvoir la gestion durable des ressources marines et de favoriser l’intégration stratégique régionale, selon le colonel Praveen Thomas, commandant de l’INS Darshak, à la presse.

Dans le cadre de cette visite, les officiers et marins du navire déposeront une gerbe de fleurs à la mémoire du Président Hô Chi Minh, au parc de la statue de l’Oncle Hô sur la rue piétonne Nguyên Huê. Ils effectueront également des visites de courtoisie auprès des dirigeants du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, de la Région militaire 7 et du Commandement de la Région navale 2. Ils visiteront en outre plusieurs sites touristiques de la ville, participeront à des événements sportifs avec la Marine vietnamienne, et accueilleront des délégations locales à bord du INS Darshak.

L’INS Darshak est équipé de systèmes modernes, comprenant des systèmes de sondage et de traitement de données numériques, un système de positionnement, des dispositifs de mesure acoustique et de densité de l’eau, ainsi que des capteurs de marée et météorologiques.

