Le Vietnam attache une grande importance au partenariat stratégique global avec les États-Unis

Recevant la première délégation de ce type à se rendre au Vietnam à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, Trân Quang Phuong a souligné la politique étrangère constante du Vietnam, axée sur l'indépendance, l'autonomie, l'ouverture à la paix, la coopération et le développement, la multilatéralisation et la diversification des relations internationales, ainsi que sur une intégration mondiale proactive et active, et sur son rôle d'ami, de partenaire fiable et de membre responsable de la communauté internationale.

Le Vietnam attache de l'importance à son partenariat stratégique global avec les États-Unis et apprécie le soutien américain à un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère, a déclaré Trân Quang Phuong.

Le vice-président de l'AN a salué les progrès de la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans les domaines de la politique, de la diplomatie, du commerce, de l'investissement et du règlement des conséquences de la guerre, ainsi que la collaboration entre les deux organes législatifs.

Appelant à une collaboration interparlementaire plus approfondie, il a proposé d'intensifier les échanges entre les législateurs des deux pays afin de renforcer et d'élargir les liens dans le cadre du Partenariat stratégique global. Trân Quang Phuong a également invité les législateurs américains à soutenir la reconnaissance par les États-Unis du statut d'économie de marché du Vietnam.

S'agissant des questions douanières, il a salué les résultats des récentes négociations et a exhorté la délégation en visite à transmettre au président Donald Trump ainsi qu'à l'administration américaine le message selon lequel le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec les États-Unis et souhaite que les échanges commerciaux, les investissements et la coopération économique bilatéraux continuent de générer des bénéfices mutuels.

Compte tenu de la complémentarité des deux économies, le Vietnam espère que les deux parties trouveront des solutions mutuellement avantageuses, visant à construire des relations économiques et commerciales stables, équilibrées et durables, offrant des avantages tangibles aux entreprises et aux populations des deux pays, a-t-il déclaré.

Pour sa part, John Moolenaar a exprimé sa gratitude pour les efforts déployés par le Vietnam pour contribuer à la recherche des militaires américains disparus pendant la guerre. Il a déclaré qu'il restait un vaste potentiel de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l'économie, du commerce et de l'investissement.

John Moolenaar et d'autres délégués ont affirmé l'importance du Vietnam en tant que partenaire clé dans la région, ont exprimé leur soutien aux propositions de ce pays d'Asie du Sud-Est visant à renforcer les liens bilatéraux et se sont engagés à transmettre ses messages auprès du président Trump et de l'administration américaine. La délégation américaine s'est également engagée à promouvoir davantage les visites de membres du Congrès américain au Vietnam.

Le même jour, Trân Luu Quang, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, a reçu la délégation bipartisane de députés de la Chambre des représentants des États-Unis.

Selon Trân Luu Quang, les deux parties doivent partager leurs difficultés dans le cadre de leur coopération. Il a demandé aux États-Unis d'envisager de retirer le Vietnam de la liste des restrictions à l'exportation des produits stratégiques afin de faciliter le renforcement de la coopération scientifique et technologique, contribuant ainsi à un équilibre commercial bilatéral.

Concernant les questions douanières, il a appelé les deux parties à poursuivre les négociations dans un esprit de coopération, en vue d'un accord harmonieux garantissant les intérêts des deux parties.

