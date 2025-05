Le GNL, nouvel axe de coopération entre le Vietnam et les États-Unis

Le chef du gouvernement vietnamien a salué la volonté d'Excelerate Energy de renforcer sa coopération avec des partenaires vietnamiens. Il estime que cette dynamique contribue à promouvoir un commerce équilibré et durable entre le Vietnam et les États-Unis.

Steven Kobos a rappelé qu'Excelerate Energy, présent dans plus de 60 pays, est l'un des leaders américains dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL), représentant environ un sixième des exportations quotidiennes de GNL des États-Unis.

Il a précisé qu'un protocole d'accord (Memorandum of Understanding - MoU) a été signé avec la Compagnie générale du gaz du Vietnam (PVGas) afin de sécuriser un approvisionnement à long terme en GNL pour le Vietnam. Exprimant le souhait de faire du pays un centre régional de distribution de GNL au sein de l'ASEAN, il a proposé que le gouvernement vietnamien facilite les investissements du groupe dans les infrastructures gazières, ainsi que la création de coentreprises avec des partenaires vietnamiens pour étendre sa présence sur le marché.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a encouragé Excelerate Energy à poursuivre ses recherches et à élargir sa coopération avec des entreprises vietnamiennes, notamment dans la fourniture de solutions technologiques et d'un approvisionnement fiable et à long terme en GNL. Il a souligné que ces initiatives contribueront à renforcer la sécurité énergétique du pays, à réduire le déficit commercial et à approfondir les relations bilatérales Vietnam–États-Unis.

Il a également exprimé le souhait de voir Excelerate Energy développer une chaîne complète d'approvisionnement en GNL au Vietnam, incluant des investissements dans la construction d'entrepôts intelligents et modernes, ainsi que le transfert de technologies et d'expertises en gestion.

Un environnement d'affaires équitable et transparent

Le chef du gouvernement vietnamien a réaffirmé l'engagement du pays en faveur d'un développement économique rapide et durable. Ce développement se fonde sur un équilibre entre croissance, progrès social, équité et protection de l'environnement.

Le Vietnam ambitionne de devenir un centre régional de stockage et de distribution de GNL. Ce pôle serait destiné à répondre aux besoins nationaux et à alimenter les centrales électriques au service de l'ASEAN. À cette fin, le Premier ministre a invité Excelerate Energy à coopérer avec des partenaires vietnamiens pour lancer ce projet dès cette année ou en 2026.

Enfin, il a exprimé le souhait que le groupe partage des solutions efficaces pour réduire les émissions liées au transport et à l'utilisation du GNL. Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement vietnamien à garantir un environnement d'affaires équitable, transparent et respectueux du droit, tout en restant à l'écoute des recommandations des entreprises.

VNA/CVN