Le Vietnam veut renforcer les liens avec le Commonwealth de la Dominique

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, s'est entretenu mercredi 28 mai à Hanoï avec le ministre des Affaires étrangères, des Affaires internationales, du Commerce et de l'Énergie du Commonwealth de la Dominique, Vince Henderson, en visite au Vietnam du 27 au 29 mai.

>> Vietnam - Dominique : entretien entre les ministres des Affaires étrangères

>> Le Commonwealth pousse le Royaume-Uni à faire amende honorable pour son passé colonial

>> Le Vietnam souhaite promouvoir le partenariat stratégique avec le Royaume-Uni

>> Une responsable britannique salue les performances économiques du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors de leur entretien, les deux ministres ont échangé sur la situation de leurs pays respectifs, les orientations et les mesures visant à renforcer les relations bilatérales, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Bùi Thanh Son a salué la deuxième visite du ministre Vince Henderson au Vietnam en deux ans, soulignant que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec le Commonwealth de la Dominique. Il a exprimé son souhait que les deux pays continuent de promouvoir leur coopération, en exploitant leurs potentiels respectifs, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Il a proposé d’intensifier les visites et les contacts à tous les niveaux, de renforcer les liens entre ministères et entreprises, ainsi que de soutenir mutuellement leurs candidatures au sein des Nations unies et autres forums multilatéraux. Il a également affirmé que le Vietnam est prêt à servir de passerelle entre le Commonwealth de la Dominique et les pays de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a salué la décision de la Dominique d'ouvrir une ambassade résidente au Vietnam et a annoncé que le gouvernement vietnamien a approuvé cette initiative.

Pour sa part, le ministre Vince Henderson a exprimé sa forte impression devant le développement du Vietnam et s'est déclaré convaincu que le pays réaliserait avec succès ses objectifs de croissance. Il a réaffirmé la volonté de la Dominique de renforcer ses relations avec le Vietnam, se déclarant prêt à jouer un rôle de passerelle entre le Vietnam et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

Vince Henderson a souligné l'importance d'intensifier la coopération dans les domaines de la construction, du tourisme et des sciences et technologies.

Lors de l'entretien, les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur du règlement pacifique des différends, conformément au droit international. Elles ont également convenu de renforcer la coopération entre le Vietnam et la Communauté des Caraïbes (CARICOM), ainsi qu'entre la Dominique et l'ASEAN.

Dans le cadre de sa visite, le ministre Vince Henderson a également eu une séance de travail avec le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong pour discuter de la coopération culturelle et touristique.

VNA/CVN