Le Vietnam à la 13e Rencontre des hauts représentants pour les questions de sécurité

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé un message vidéo à la Rencontre. Il a réaffirmé la position de Moscou sur l'architecture de sécurité internationale, qui est égale et indivisible, ce qui signifie que chaque État doit disposer d'une garantie fiable pour sa propre sécurité, sans toutefois porter atteinte à la sécurité et aux intérêts des autres États.

Photo : VNA/CVN

Il s'est dit convaincu que cet événement favorisera le dialogue dans l'intérêt de tous les États et de tous les peuples, et que les participants proposeront de nouvelles solutions importantes pour renforcer la paix et la stabilité internationales.

Les délégués ont discuté des questions mondiales et régionales d’actualité, en particulier les défis émergents dans les domaines de sécurité traditionnels et non traditionnels tels que la lutte contre la fraude en ligne, la garantie de la sécurité des infrastructures d’information critiques contre les attaques terroristes et le sabotage technologique.

Dans son discours à la séance de consultation entre les hauts représentants chargés de la sécurité ASEAN – Russie, le ministre Luong Tam Quang a apprécié les fruits de coopération ASEAN – Russie ces derniers temps.

Afin de renforcer la coordination entre les agences compétentes de l'ASEAN et de la Russie pour répondre aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels à venir, le ministre Luong Tam Quang a suggéré les deux parties de mettre en œuvre sérieusement et efficacement les déclarations, plans et programmes de coopération ASEAN - Russie et d’établir un mécanisme de dialogue pour répondre aux défis de sécurité.

Il a exprimé son souhait de voir la Russie continuer à fournir des programmes de renforcement des capacités aux pays de l'ASEAN en matière de lutte contre le terrorisme, de cybersécurité et d'autres domaines ; à promouvoir la coopération ASEAN-Russie en matière de gestion des catastrophes, à organiser des consultations entre le Comité de gestion des catastrophes de l'ASEAN et le ministère russe de la Défense civile et des Situations d'urgence, à coordonner la recherche et le développement de systèmes de surveillance des catastrophes et du climat par satellite, le partage de données et les programmes d'alerte précoce pour les épidémies transfrontalières ; à étudier et à organiser des exercices conjoints pour répondre aux incendies de forêt, aux inondations, aux cyberattaques, aux crises sanitaires et aux urgences maritimes.

En marge de cette Rencontre, le ministre Luong Tam Quang a rencontré de hauts responsables de la sécurité de nombreux pays du monde tels que la Russie, le Nicaragua, la Biélorussie, la Chine, etc.

VNA/CVN