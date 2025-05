Le président de l'AN rencontre des députés de diverses législatures de Hâu Giang

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré le 29 mai à Hanoï les députés de diverses législatures de la province de Hâu Giang, dans le delta du Mékong, dans le cadre de leur arrivée à Hanoï à l'occasion du 80e anniversaire des premières élections générales du Vietnam (6 janvier 1946).

Appréciant le développement de Hâu Giang depuis sa création, il a salué le Comité provincial du Parti, l'autorité et la population de cette localité pour leur solidarité pour surmonter les difficultés, stimuler l'économie et assurer la défense et la sécurité. Il a souligné les performances économiques constantes obtenues par la province.

Il a informé la fusion prochaine des provinces de Soc Trang, de Hau Giang et de la ville de Can Tho en une ville sous l'autorité centrale qui bénéficierait des politiques spécifiques. Cette fusion contribuera à améliorer l'efficacité de la gestion et de l'utilisation des ressources, créant ainsi un espace de développement socio-économique pour les trois localités dans l'avenir.

Rapportant aux députés les résultats de la première phase de la 9e session de la 15e AN, il a déclaré que celle-ci avait achevé son programme après 22 jours de travaux. Huit Résolutions ont été adoptées, notamment celles visant à modifier la Constitution de 2013, à se préparer aux élections des députés de la 16e AN et des membres des conseils populaires locaux tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. D'autres questions urgentes ont été décidées.

Lors de la 9e session, l'AN examine des amendements à huit des 120 articles de la Constitution de 2013, une étape vers la rationalisation de l'appareil de l'État. Une fois adoptée par l'AN, le nombre d'unités provinciales et municipales restera à 34. Le Comité permanent de l'AN se réunira en juin pour adopter des Résolutions sur la réorganisation des unités administratives du niveau communal.

Décrivant les objectifs de développement du pays dans la nouvelle ère, le plus haut législateur a mis en avant quatre piliers que sont la Résolution 57 sur les avancées scientifiques, technologiques, l'innovation et la transformation numérique, la Résolution 59 sur l'intégration internationale dans le nouveau contexte, la Résolution 66 sur le renouvellement du cadre juridique pour répondre aux exigences du pays dans la nouvelle ère, et la Résolution 68 sur la promotion de la croissance du secteur privé.

Dans ce contexte, l’AN est chargée de lever les obstacles institutionnels afin de débloquer des ressources et de créer un nouvel élan pour le développement socio-économique du pays, a-t-il insisté.

