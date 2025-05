Priorité absolue au renforcement des relations vietnamo-hongroises

Saluant la visite officielle du président hongrois Sulyok Tamas au Vietnam, le chef du gouvernement a affirmé que cette visite revêtait une signification particulière dans le contexte du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1950-2025) et du 80e anniversaire de la fondation du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il s’est dit convaincu que cette visite donnerait un nouvel élan au développement du partenariat global Vietnam-Hongrie dans divers domaines, pour la paix, la stabilité, la solidarité, la coopération et le développement durable dans le monde.

Exprimant son admiration pour les grandes réalisations historiques du Vietnam en près de 40 ans de Renouveau, le président Sulyok Tamas a salué le rôle croissant et la position de plus en plus importante du Vietnam dans la région et sur la scène internationale, estimant que le pays avait choisi la bonne voie.

Partenaire de premier plan

Le dirigeant hongrois a affirmé que le Vietnam demeurait un partenaire de premier plan de son pays au sein de l’ASEAN. Il a pleinement approuvé la proposition du Premier ministre Pham Minh Chinh portant sur six axes de coopération à renforcer, notamment : la confiance politique ; la coopération commerciale et en matière d’investissement, avec pour objectif d’atteindre prochainement un volume d’échanges commerciaux de 2 milliards de dollars ; la coopération au développement ; la coopération dans le domaine de l’éducation ; la coopération dans le secteur du travail, qui présente un fort potentiel de complémentarité entre les deux pays ; et enfin, la coopération culturelle, touristique et les échanges entre les peuples.

Le président hongrois a également affirmé qu’il inciterait les pays membres de l’Union européenne qui ne ratifiaient pas encore l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) à le ratifier rapidement, et qu’il encouragerait la Commission européenne à lever dans les plus brefs délais le «carton jaune» appliqué aux exportations vietnamiennes de produits de la pêche.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre effective des accords bilatéraux, de promouvoir la coopération dans des secteurs traditionnels tels que le commerce et l’investissement, les sciences et technologies, l’éducation et la formation, la défense et la sécurité, la médecine et la pharmacie, la culture et le tourisme, ainsi que les échanges entre les peuples.

Elles ont également convenu d’élargir leur coopération à de nouveaux domaines comme la transformation numérique, l’intelligence artificielle, l’agriculture, l’industrie pharmaceutique et le travail.

Enfin, les deux dirigeants ont souligné que les anciens étudiants vietnamiens formés en Hongrie constituaient une ressource précieuse pour le développement des relations bilatérales.

VNA/CVN