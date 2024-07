Promulgation du programme d’action sur l’édification du contingent d’intellectuels

Le gouvernement a publié la Résolution N°107 en date du 9 juillet décrivant son programme d'action pour continuer à construire et à élever le rôle de la main-d'œuvre intellectuelle pour un développement national rapide et durable dans la nouvelle ère.

>> Le 8e Plénum du Parti discute des solutions d’améliorer le contingent d’intellectuels

>> Valorisation du rôle de l’intelligentsia vietnamienne

>> L’enjeu crucial de la fuite des cerveaux

Photo : VNA/CVN

Le document attribue des tâches clés à divers responsables gouvernementaux, notamment les ministres, les chefs d'agences gouvernementales, les présidents des comités populaires des villes et provinces gérées au niveau central, ainsi que les directeurs de l'Université nationale du Vietnam.

Leur objectif sera de sensibiliser au rôle crucial que jouent les intellectuels dans le progrès national, de rénover la formation et récompenser les intellectuels, avec un accent particulier sur la rétention des talents, affiner les lois, mécanismes et politiques existants, accroître les ressources pour développer une communauté intellectuelle proactive et intégrée au niveau international et innover dans le fonctionnement des associations intellectuelles.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation doit se coordonner avec d’autres ministères et des localités pour élaborer des projets de développement de grands établissements d'enseignement supérieur répondant aux normes du groupe des premières universités d’Asie et conformément à des résolutions existantes du Bureau politique visant à favoriser le développement socio-économique dans diverses régions.

Photo : VNA/CVN

Le ministère des Sciences et des Technologies doit se coordonner avec d’autres ministères et secteurs concernés pour élaborer des politiques d'investissement dans le développement des sciences et des technologies avancées, en mettant l'accent sur les technologies de base, fondamentales et de pointe.

En outre, il accordera la priorité aux investissements dans la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines où le Vietnam possède des atouts, ainsi que dans les sciences sociales et humaines, la théorie politique, la gestion, l'éducation et la formation, les soins de santé, la culture, la littérature et les arts.

Il doit se concentrer également au développement des centres et des réseaux de recherche affiliés qui se connecteront aux réseaux d'innovation régionaux et mondiaux, permettant ainsi aux intellectuels d'accéder plus facilement aux avancées scientifiques et technologiques des pays développés...

VNA/CVN