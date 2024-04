Remise des Prix du 17e Concours national de l'innovation scientifique et technologique

L'Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam et le Fonds vietnamien de soutien à l'innovation scientifique et technologique (VIFOTEC) ont organisé mardi soir 23 avril à Hanoï la cérémonie de remise des Prix du 17 e Concours national de l'innovation scientifique et technologique (2022-2023).

S'exprimant lors de la cérémonie, le président de l'Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam, Phan Xuân Dung, a déclaré qu'après 18 ans de mise en œuvre de la décision 165 du Premier ministre sur l'organisation du concours de l'innovation scientifique et technologique à deux niveaux (niveau national et niveau ministériel, provincial et municipal), les Prix ont connu des résultats encourageants.

Alors qu'il ne comptait que plus de 30 villes et provinces participantes, le concours compte désormais 55 ministères, branches, villes et provinces participants, avec plus de 8.000 solutions.

Le comité d'organisation a décerné six premiers prix et signé une décision pour récompenser neuf unités et huit individus ayant des réalisations exceptionnelles dans la propagation, la diffusion et l'organisation du concours. La Confédération générale du travail du Vietnam décerne des certificats de travail créatif aux présidents et coprésidents des solutions ayant remporté les premiers, les deuxièmes et les troisième prix.

Le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a décerné l'Insigne de la jeunesse créative aux auteurs des projets lauréats du Premier prix et des certificats aux auteurs des projets lauréats des deuxième et troisième prix, âgés de 35 ans et moins.

Le comité d'organisation a sélectionné 587 solutions gagnantes pour participer au Concours national d’innovation scientifique et technologique . En 2023, le Comité d'organisation a récompensé 84 projets dont six premiers prix.

