Le Vietnam participe à un salon international sur l'innovation et les technologies

Cinq projets scientifiques, sélectionnés parmi les candidatures primées du Concours national de créativité des enfants et des jeunes 2023, sont présentés par le Fonds vietnamien de soutien à la création technologique (VIFOTEC) au Salon international de l'invention, de l'innovation et des technologies (ITEX 2024) organisé à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Parmi les projets figurent un site web sur le parcours de devenir un patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO du quan ho (chant alterné) de la province septentrionale de Bac Ninh et un modèle de simulation de course automobile basé sur les connaissances d'un concours d'intelligence.

Les autres comprennent un projet sur l'utilisation de matériaux recyclés pour simuler le cycle de transformation des insectes, une maquette de Hanoï et des équipements pour fabriquer des fruits confits de kumquat.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre malaisien de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Chang Lih Kang, a déclaré que l'ITEX constitue une excellente plateforme pour présenter des innovations, se connecter avec des experts des industries émergentes, établir des partenariats et partager des expériences.

L'exposition mondiale des jeunes inventeurs (WYIE), l'exposition des jeunes inventeurs d'ASEAN (AYIE) et l'exposition des jeunes inventeurs de Malaisie (MYIE) sont également organisés dans ce cadre, promettant des innovations technologiques de rupture avec plus de 700 projets créatifs de 15 pays dans 25 domaines, dont l'intelligence artificielle, l'agriculture, l'automatisation, les biotechnologies et la santé.

L'ITEX, une exposition annuelle présentant les dernières innovations venues d'Asie, se déroule du 16 au 18 mai à Kuala Lumpur.

