Les Prix Vifotec 2023 récompensent 47 travaux scientifiques

Quarante-sept travaux scientifiques exemplaires appliqués dans la production, apportant une efficacité économique et des bénéfices à la société, se sont vu décerner les Prix de l’innovation scientifique et technologique du Vietnam (Vifotec) 2023 lors d’une cérémonie tenue vendredi 31 mai à Hanoï.

>> Sciences : remise du prix Vifotec à 40 ouvrages

>> Remise des Prix de l'innovation scientifique et technologique du Vietnam

>> Remise des Prix du 17e Concours national de l'innovation scientifique et technologique

Photo : VNA/CVN

Parmi les 130 ouvrages candidats, le comité d'organisation en a récompensés 47 avec 4 premiers prix, 9 deuxièmes, 16 troisièmes et 17 prix d'encouragement. Des unités et individus ayant des réalisations exceptionnelles dans la sensibilisation, la diffusion et l’organisation des prix ont aussi été honorés.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a estimé que ce prix contribuaient à promouvoir le développement des sciences dans le pays, en encourageant les scientifiques et les intellectuels à participer à la recherche, à faire preuve de créativité pour résoudre rapidement les problèmes. Il a également félicité les lauréats du prix en exprimant son espoir que leurs travaux seraient appliqués dans la pratique, favorisant le développement socio-économique.

Selon le président de l'Union des associations scientifiques et techniques du Vietnam, Phan Xuân Dung, après 29 éditions, les Prix de l'innovation scientifique et technologique du Vietnam ont vu la participation active d'un grand nombre de scientifiques et de créateurs dans tout le pays.

Photo : VNA/CVN

Les milliers d'ouvrages scientifiques récompensés ont considérablement contribué à l'édification et à la protection de la Patrie, apportant ainsi une vie prospère et heureuse au peuple.

À cette occasion, le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thành Dat, a lancé l'édition 2024.

Initiés en 1995 par l'Union des associations scientifiques et techniques du Vietnam, la Confédération générale du travail du Vietnam et le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh, les Prix de l'innovation scientifique et technologique du Vietnam ont attiré près de 3.000 ouvrages participants dont plus de 900 primés.

CPV/VNA/CVN