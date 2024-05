De nombreuses opportunités et défis pour les ressources humaines technologiques du Vietnam

Actuellement, les travailleurs vietnamiens peuvent accéder à des emplois à l’étranger, travailler à distance avec des salaires attractifs. Les entreprises nationales et étrangères au Vietnam peuvent également facilement trouver des talents sur de nombreux marchés internationaux, alors que le marché du travail national ne répond pas encore complètement à la demande.

Selon Dan Westgarth, PDG de la société Deel, dont le siège est en Californie, aux États-Unis, le monde entre dans la deuxième phase de la mondialisation et les travailleurs peuvent travailler de partout. Il a souligné que le travail à distance était une tendance et que la priorité actuelle était donc de se concentrer sur le perfectionnement des compétences plutôt que de prêter trop d'attention au lieu de travail.

Actuellement, les entreprises étrangères seraient les plus enclines à recruter des Vietnamiens à des postes tels que ingénieurs/programmeurs logiciels, analystes de données, spécialistes du marketing numérique et ingénieurs de données.

Selon les statistiques des entreprises américaines, les cinq pays et territoires où la demande de recrutement de personnel vietnamien est la plus élevée sont les États-Unis, Singapour, l'Australie, Hong Kong (Chine) et le Royaume-Uni. En particulier, le marché australien est "assoiffé" de main d’œuvre et c’est un marché très friand de travailleurs vietnamiens.

Les travailleurs vietnamiens sont considérés comme ayant des qualités appropriées pour des métiers tels que la programmation, le développement de logiciels, la collecte et l'analyse de données... Cependant, selon Antonia Sanda, directrice principale en charge des communications de Deel dans la région Asie-Pacifique, bien que le Vietnam soit très intéressé par le développement des ressources humaines dans les hautes technologies, le rythme actuel répond encore difficilement aux besoins du marché.

De nombreux avis affirment également que la demande de recrutement dans les industries de haute technologie au Vietnam est très importante mais que les niveaux globaux des ressources humaines vietnamiennes doivent encore être améliorés.

"Seulement 20% des candidats répondent à au moins 80% des critères de recrutement pour être invités à un entretien. Après l'entretien préliminaire, le pourcentage de candidats qui répondent aux exigences du poste n'est que d'environ 5%", a fait savoir Mai Thi Thanh Oanh, directrice générale adjointe de la société Côc Côc.

Nguyên Huong, directrice des communications de Huawei Vietnam, a estimé que la maîtrise des langues étrangères est l'un des facteurs importants pour que les ressources humaines vietnamiennes puissent rivaliser avec leurs homologues internationales.

"Actuellement, les travailleurs vietnamiens sont de plus en plus conscients de la nécessité d'améliorer leurs compétences en langues étrangères. Chez Huawei, les excellentes ressources humaines en technologies de l'information de Huawei Vietnam sont souvent envoyées à l'étranger pour soutenir des projets technologiques dans d'autres pays", a souligné Mme Huong.

