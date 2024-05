Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération en technologie et innovation

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, le ministre vietnamien de la Science et de la Technologie, Huynh Thành Dat, et le ministre lao des Technologies et de la Communication, Boviengkham Vongdara, ont convenu d’élargir la coopération bilatérale en matière de technologie et d’innovation.

Ils ont discuté de diverses formes de travail commun pour répondre aux stratégies de développement durable de chaque pays et au nouveau contexte international, en phase avec la quatrième révolution industrielle et les tendances actuelles du développement mondial.

Les deux parties ont convenu de se consulter systématiquement sur l’organisation et la gestion de la technologie et de l’innovation afin d’utiliser efficacement le potentiel des deux pays dans ce domaine.

Concernant l’orientation de la coopération pour la période 2024-2026, elles ont convenu de continuer à partager leurs expériences en matière de gestion publique et de planification politique, tout en soutenant la construction de cadres institutionnels et juridiques liés à la haute technologie, aux zones de haute technologie, aux services technologiques, à la gestion de l’innovation, à l’entrepreneuriat et au transfert de technologie.

Les deux parties ont également convenu que les responsables des deux ministères effectueront des visites régulières et travailleront ensemble et que des groupes de travail seront échangés pour procéder à des évaluations à mi-parcours de la mise en œuvre des accords de haut niveau par les parties et discuter des orientations futures de la coopération.

Elles collaboreront en matière de recherche, de développement, d’applications et de transfert de technologie dans divers domaines, notamment les technologies de l’industrie 4.0 (IA, IoT, big data, cloud computing), l’informatique, les start-up, la transformation numérique, la technologie de télédétection, la géologie et les minéraux, l’agriculture et la sylviculture, la médecine, la biotechnologie, la conservation des produits agricoles, les énergies renouvelables, l’irrigation, les ressources en eau et le changement climatique.

Les deux parties ont convenu d’organiser chaque année un ou deux cours de formation sur la science, la technologie et la gestion de l’innovation. Elles ont également encouragé la participation à des activités et des événements qui favorisent la connectivité entre l’offre et la demande, le transfert de technologie, l’entrepreneuriat innovant organisés chaque année par les deux pays.

VNA/CVN