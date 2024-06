Vietnam Report annonce les dix meilleures entreprises technologiques réputées en 2024

Le Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel), FPT Corporation et le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) font partie des dix entreprises technologiques les plus réputées en 2024, publicitées récemment par Vietnam Report JSC.