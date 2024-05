Les Prix Ta Quang Buu 2024 couronnent deux scientifiques

Les lauréats sont la Docteure Nguyên Thi Kim Thanh de l’Institut de physique de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, et le Professeur associé-Docteur Trân Manh Tri de l’Université des sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoï.

La Docteure Nguyên Thi Kim Thanh est l’auteure d’un article de recherche publié dans Physical Review Letters, l’une des trois principales revues de physique au monde. La recherche a montré des découvertes révolutionnaires importantes pour le développement de la technologie informatique quantique.

Elle est à ce jour la quatrième femme scientifique à recevoir les Prix Ta Quang Buu.

Le Professeur associé-Docteur Trân Manh Tri est l’auteur de trois ouvrages publiés dans des revues scientifiques de premier plan dans les domaines de l’ingénierie environnementale, de la toxicologie, de la santé et de la mutation génétique, contribuant ainsi à résoudre le problème urgent à l’échelle mondiale de la pollution de l’environnement causée par la propagation de produits chimiques synthétiques.

Cette année, les nobles prix, du nom du célèbre scientifique Professeur Ta Quang Buu (1910-1986), ont été décernés à l’occasion de la Journée vietnamienne de la science et de la technologie (18 mai) et du 65e anniversaire de la fondation du ministère des Sciences et des Technologies. (MST).

Depuis son lancement en 2014, ces prix visent à encourager et à honorer les scientifiques ayant des réalisations remarquables dans la recherche en sciences naturelles et techniques, contribuant ainsi à promouvoir l’intégration et le développement de la science et de la technologie vietnamiennes.

En 2023, le MST a publié une circulaire élargissant les Prix Ta Quang Buu aux sciences sociales et humaines.

Lors de cette 10e édition, 97 dossiers ont été déposés, soit le double du nombre enregistré les années précédentes, parmi lesquels figurent 76 dans le domaine des sciences naturelles et techniques et de 21 dans celui des sciences sociales et humaines, 71 nominations pour le prix principal et 26 pour celui des jeunes scientifiques.

Jusqu’à présent, le MST a décerné les prix à 18 scientifiques auteurs de travaux de recherche scientifiques remarquables et à quatre jeunes.

