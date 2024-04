Conférence internationale sur les plantes médicinales et les produits naturels à Quy Nhon

Le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (International Center of Interdisciplinary Science Education - ICISE) a accueilli le 15 avril à Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre), la conférence internationale "Plantes médicinales et produits naturels" (Medicinal Plants and Natural Products - MPNP2024).

Se déroulant jusqu’au 17 avril, la MPNP2024, pour la première fois organisée au Vietnam, se concentre principalement sur divers aspects de la biologie des plantes médicinales aux niveaux agronomique et moléculaire, ainsi que sur le développement des extraits, molécules et aliments dérivés de plantes, ainsi que sur l'établissement du réseau privé-public vietnamien et mondial.

Son objectif est de fournir une plateforme interdisciplinaire permettant à tous les délégués de présenter les résultats de leurs recherches, de partager leurs expériences et de discuter des dernières innovations, tendances et préoccupations, ainsi que des défis pratiques rencontrés et des solutions adoptées dans le domaine des plantes médicinales et de l'innovation dans les produits naturels.

Cet événement est également l'occasion pour 120 spécialistes et scientifiques venus d'universités renommées de 13 pays et territoires tels que Newcastle (Australie), Picardie Jules Verne (France), Tokyo (Japon), etc., ainsi que pour des professeurs vietnamiens travaillant dans des instituts de recherche, de maintenir les réseaux de collaboration multidisciplinaires existants et d'en initier de nouveaux.

Cinquante rapports et trois sujets

La MPNP2024 a été ouverte par trois présentations, tenues par les Professeurs et Docteurs, Duong Tân Nhut (Institut de recherche scientifique du Tây Nguyên de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam), Eric Gontier (Université de Picardie Jules Verne – France) et Nguyên Thi Thanh Mai (Université des sciences naturelles – Université nationale de Hô Chi Minh-Ville).

Le Professeur Duong Tân Nhut a partagé les progrès de ses 32 années de recherche sur le ginseng Ngoc Linh, le ginseng le plus précieux du Vietnam, menées au laboratoire de biologie moléculaire et de sélection. De son côté, le Professeur Eric Gontier a présenté un exposé sur le thème "Une approche de recherche intégrée +BioEcoAgro+ pour de nouvelles valorisations ou renouvellements des médecines traditionnelles anciennes et les utilisations actuelles et futures des métabolites secondaires des plantes".

Enfin, la Professeure Nguyên Thi Thanh Mai a prononcé une allocution sur les "Opportunités et défis dans la découverte de médicaments à partir de plantes médicinales vietnamiennes".

Le Vietnam, l'une des plus grandes biodiversités végétales

Des conférenciers présenteront une cinquantaine de rapports portant sur trois sujets : les plantes médicinales et autres ressources naturelles précieuses ; les avancées dans la découverte de produits naturels et la culture ; la production et l'application de plantes médicinales et de leurs composés bioactifs.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 80% de la population mondiale utilise des plantes médicinales pour se soigner et se protéger. Il existe une tendance croissante à l'intérêt pour l'utilisation de plantes médicinales et de composés naturels, ce qui contribue à stimuler l'innovation médicale en faveur de la santé et de la prévention des maladies.

Le Vietnam, situé en Asie du Sud-Est, appartient à la zone tropicale avec des caractéristiques climatiques et géographiques différentes selon les régions, offrant des conditions naturelles favorables au développement des plantes médicinales. Parmi les 12.000 espèces de plantes du Vietnam, environ 4.000 espèces ont été utilisées comme plantes médicinales.

Par conséquent, le Vietnam est l’un des 15 pays abritant le plus de plantes médicinales au monde. En effet, comparé au reste du monde, le Vietnam est l'un des pays avec une biodiversité végétale élevée et, grâce aux connaissances indigènes des 54 groupes ethniques, nous pouvons exploiter et valoriser les plantes médicinales, contribuant ainsi à les introduire sur les marchés nationaux et internationaux.

Ces dernières années, le changement climatique et le déclin des écosystèmes causés par les activités humaines ont également créé de nombreux défis, nécessitant des approches plus scientifiques pour le développement des plantes médicinales et des produits naturels au Vietnam.

