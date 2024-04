Sciences et technologies

Le festival Techfest Hai Phong connecte la région côtière du Nord

Le Service des sciences et des technologies de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) organise les 15 et 16 avril le festival scientifique et technologique visant à promouvoir la connectivité dans la région côtière du Nord (International Techfest connect 5+).

L'événement attire la participation des représentants des Service des sciences et des technologies des villes et provinces du delta du fleuve Rouge, des autorités de la ville de Cheongju, de la préfecture sud-coréenne de Chungbuk, du parc technologique de Chungbuk en République de Corée, ainsi que des organisations et des entreprises de l'écosystème de l'innovation sud-coréenne.

Selon Trân Quang Tuân, directeur du Service des sciences et des technologies de Hai Phong, Techfest contribuerait à améliorer la quantité et la qualité des événements de connexion et de promotion entre les entreprises de la ville et celles de la région, du pays et du monde.

Cet événement comprend des activités visant à présenter les solutions technologiques des startups innovantes, et constitue également une opportunité de connecter les activités commerciales et de coopération entre entreprises innovantes. C'est également l'occasion pour les organismes d’assistance aux start-up de partager leurs expériences en matière de développement de marché et d'activités d'innovation.

Au cours de ce Techfest, diverses activités sont organisées, notamment l'exposition de 40 stands présentant des produits et technologies innovants, la signature d'accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et sud-coréennes et le partage d'expériences dans la recherche de moyens de stimuler la vente de produits de start-up.

