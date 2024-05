Technologie

Festival des sciences et technologies 2024 à Hô Chi Minh-Ville

Pendant trois jours du 10 au 12 mai, au Centre sportif du 1 er arrondissement, le Comité populaire du 1 er arrondissement, en coordination avec la Fédération du travail, a organisé le premier Festival des sciences et technologies 2024 avec pour thème "Application de la technologie et de la transformation numérique dans les unités publiques et les écoles".

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président du Comité populaire du 1er arrondissement, Nguyên Duy An, a déclaré que le premier Festival des sciences et technologies 2024 est l'un des projets visant à concrétiser l'objectif de la ville pour l'année 2024 : "Mettre en œuvre efficacement la transformation numérique et la Résolution N° 98/2023/QH15 de l'Assemblée nationale", et à célébrer la Journée vietnamienne de la science et de la technologie (18 mai).

Grâce aux activités du festival, le comité d’organisation espère que les fonctionnaires et les employés du secteur public comprendront mieux la transformation numérique, passeront à l’action et seront plus audacieux dans l’utilisation des produits de la technologie numérique pour mieux servir les citoyens, les entreprises et les activités pédagogiques dans les écoles.

Le festival propose une série d'activités passionnantes sur la science, la technologie et l'innovation, notamment dans le domaine de l'éducation.

Il s’agit donc d’un terrain de jeu pour la science, la technologie et l’innovation visant à aider les jeunes à apprendre, à susciter leur passion pour la créativité scientifique et à savoir comment appliquer la technologie à l’apprentissage et au développement personnel.

Parmi les activités nombreuses et diverses proposées par le festival, les visiteurs pourront profiter d’une exposition et de présentations de produits scientifiques et technologiques, d'innovation et de transformation numérique ou encore de stands de présentation et de promotion de produits scientifiques, technologiques et innovants dans le domaine de l'éducation : modèle de classe intelligente ; Conception 3D, programmation de base Scratch Techl Créer des photos avec l'IA ; Programmation du jeu Scratch : Pirate King - Lunettes de réalité virtuelle (VR) ; Invention des fusées en papier ; Arène de robots ; Stemtruck - Activité d'expérience Stem Robotics...

Parallèlement à cela, le festival organise également de nombreux débats pour partager des expériences autour de sujets tels que les utilisations d'IA dans l'administration publique et l'éducation, les solutions de transformation numérique dans l'éducation - des modèles de classe équivalents, l'amélioration des capacités des enseignants en combinant l'enseignement en ligne aux normes internationales.

En outre, ont été également organisés des ateliers tels qu’un talkshow sur les applications de l'IA dans l'administration publique et l'éducation ; un Programme de "Formation d'assistant virtuel IA pour fonctionnaires et employés publics" ; un séminaire sur des solutions de transformation numérique dans l'éducation - modèle de classe interactive intelligente ; mais aussi un séminaire pour améliorer la capacité pédagogique des enseignants combiné à un enseignement en ligne aux normes internationales ; un atelier "L'eau et la vie" ; et un autre proposant des instructions pour réaliser un clip vidéo sur le thème "Le livre que j'aime".

Mme Bùi Thi Thanh, directrice de l'école primaire Nguyên Huê (1er arrondissement), a estimé que le festival avait constitué un terrain de jeu expérimental très intéressant pour tous les types de fonctionnaires, d’employés et d’élèves locaux. Le thème du festival et le contenu des séminaires sont très concrets.

"Les compétitions et les jeux qui ont eu lieu pendant le festival ont apporté des expériences intéressantes aux élèves. Le contenu de l'examen est léger et ne met pas de pression sur les participants", a partagé Mme Thanh.

