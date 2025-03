Le chinois Geely démarre sur le marché vietnamien avec ses nouveaux modèles

>> Volvo Cars abaisse son objectif de rentabilité pour 2026

Le Geely Coolray a été officiellement dévoilé lors de l’événement, en trois versions à prix compétitifs : la version Standard vendue à 538 millions de dôngs (21.000 dollars), la version Premium à 578 millions de dôngs et la version Flagship à 628 millions de dôngs. Elles sont équipées d’un moteur essence turbocompressé de 1,5 L développant 177 chevaux et 255 Nm de couple, associé à une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 7,9 secondes. Ces véhicules bénéficient notamment d’une garantie étendue allant jusqu’à cinq ans ou 150 000 kilomètres.

Photo : VNA/CVN

Geely a clairement démontré son engagement écologique et durable avec le Geely EX5 100 % électrique. Ce véhicule se distingue par son puissant moteur électrique de 218 chevaux, son couple de 320 Nm et sa batterie de 60,2 kWh, permettant au véhicule de parcourir jusqu’à 430 km avec une charge complète. L’EX5 atteint le 0 à 100 km/h en seulement 6,9 secondes et est équipé d’une technologie de charge rapide permettant une charge de 30 à 80 % en environ 20 minutes, répondant ainsi parfaitement aux besoins de mobilité des clients vietnamiens modernes.

Par ailleurs, le SUV haut de gamme Geely Monjaro a été officiellement lancé, ciblant les cadres supérieurs et les familles aisées. Ce modèle arbore un design luxueux, une large calandre, un intérieur haut de gamme, un écran IMAX et un toit ouvrant panoramique. Il est équipé d’un moteur de 238 chevaux et d’un couple de 350 Nm, associés à une transmission intégrale permanente. Le Monjaro intègre également une gamme de technologies d’aide à la conduite avancées, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de voie, le stationnement automatique et une caméra panoramique à 540 degrés.

Lors de son lancement, Geely a présenté un réseau de 15 concessionnaires et 15 centres d’expérience dans tout le pays. L’entreprise prévoit de s’étendre à 50 concessionnaires en 2025.

Auparavant, Geely s’était associé à Tasco Auto pour construire une usine d’assemblage de véhicules d’une valeur de 168 millions de dollars américains dans la province de Thai Binh. Les premiers modèles assemblés localement devraient être livrés en 2026.

VNA/CVN