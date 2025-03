Les entreprises publiques appelées à participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les entreprises publiques à prendre l’initiative et à participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement économique du pays.

>> De grands groupes privés mobilisés sur les grands projets d’infrastructures

>> Le PM exhorte les entreprises publiques à contribuer davantage à la croissance du pays

Dans sa directive N°09/CT-TTg du 21 mars, le chef du gouvernement a souligné que les entreprises publiques devraient se concentrer sur la valorisation de leurs produits, en particulier dans des secteurs clés tels que l’énergie, le charbon, le pétrole et les produits chimiques de base. Ce faisant, elles peuvent valoriser l’image de marque vietnamienne et contribuer aux objectifs de croissance économique du pays.

Photo : VNA/CVN

Il a également souligné la nécessité pour les entreprises publiques de garder une longueur d’avance en s’adaptant rapidement et avec souplesse à un environnement mondial complexe et en constante évolution.

Les entreprises publiques sont censées innover et moderniser leurs activités afin de suivre le rythme des mutations économiques mondiales, tout en conservant leur rôle crucial dans les secteurs nationaux.

Les entreprises publiques continuent de jouer un rôle central dans des secteurs importants de l’économie, notamment la sécurité énergétique, le développement des infrastructures et la stabilisation de la macroéconomie.

Elles jouent également un rôle crucial pour garantir l’approvisionnement en biens et services essentiels, notamment l’électricité, le charbon et le pétrole, nécessaires au développement économique et à la défense nationale.

La directive souligne l’importance des entreprises publiques comme piliers de la restructuration économique, contribuant aux infrastructures socio-économiques et soutenant les politiques nationales de défense et de sécurité.

Leur rôle est également indispensable pour stabiliser l’économie, atténuer les fluctuations du marché et maîtriser l’inflation, tout en garantissant que le gouvernement puisse mettre en œuvre efficacement les politiques de sécurité sociale.

Photo : VNA/CVN

Les entreprises publiques doivent investir dans la recherche, le développement et l’innovation pour valoriser leurs produits. Ceci est particulièrement crucial dans les secteurs ayant un impact significatif sur l’économie nationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les entreprises publiques à jouer un rôle moteur dans les avancées technologiques et la diversification des produits, garantissant ainsi leur compétitivité sur le marché mondial.

La directive souligne également l’importance du développement de la main-d’œuvre. Les entreprises publiques sont invitées à se concentrer sur la constitution d’une main-d’œuvre qualifiée, capable de s’adapter à l’évolution rapide de la situation.

La formation, l’attraction des talents et l’innovation dans la gestion du personnel sont considérées comme des éléments essentiels pour aider les entreprises publiques à maintenir et à renforcer leur rôle de leader.

La directive souligne également l’importance de la coopération entre les ministères, les agences et les autorités locales pour relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises publiques.

Les ministères sont chargés de rechercher et de proposer des politiques visant à soutenir les entreprises publiques dans leur développement durable et à encourager les investissements dans des domaines émergents tels que la transformation numérique et la croissance verte.

De plus, le modèle de partenariat public-privé (PPP) est présenté comme un mécanisme important de mobilisation des ressources sociales.

La collaboration entre le gouvernement et les entreprises privées peut fournir l’effet de levier nécessaire pour stimuler la croissance des entreprises publiques et améliorer leur performance dans l’économie mondiale. Le ministère des Finances a été chargé d’examiner le projet de loi sur la gestion et l’investissement du capital public dans les entreprises.

Ce texte vise à répondre à des enjeux cruciaux, tels que les politiques salariales et l’augmentation du capital social des entreprises publiques. Il devrait s’adapter à l’évolution des besoins des entreprises publiques, notamment face aux défis économiques actuels.

VNA/CVN