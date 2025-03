L’économie privée nourrit l’aspiration à des percées et à un développement vigoureux

>> Des efforts mobilisés pour atteindre l'objectif d'environ 1,5 million d’entreprises d’ici 2025

>> Faire de l’économie privée un moteur du développement économique

>> L’économie privée, une puissante locomotive de croissance au Vietnam

Photo : VNA/CVN

L’économie privée doit devenir la force pionnière d’une nouvelle ère, contribuer efficacement à l’industrialisation et à la modernisation du pays, renforcer la compétitivité nationale, assumer sa responsabilité sociale, améliorer le niveau de vie de la population, participer à la construction d’une société civilisée et moderne, et s’impliquer activement dans l’édification d’un Vietnam dynamique et intégré à l’échelle internationale.

Tel est un message dans l’article intitulé "Développer l’économie privée - Levier pour un Vietnam prospère", du secrétaire général du Parti, Tô Lâm. Ce message marque un tournant dans la prise de conscience du rôle crucial de l’économie privée et témoigne de la volonté d’opérer des percées et de favoriser le développement de ce secteur considéré comme le plus dynamique de l’économie nationale à l’heure actuelle.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

L’économie privée prend diverses formes : entreprises privées, sociétés à responsabilité limitée, sociétés par actions... Durant la période de Renouveau (Dôi Moi), le Parti et l’État ont reconnu la place et le rôle de ce secteur dans le développement d’une économie multisectorielle. Grâce à cela, l’économie privée s’est développée continuellement et s’impose comme l’un des moteurs principaux de la croissance économique rapide du pays.

Depuis le Xᵉ Congrès national du Parti en 2006, l’économie privée a été officiellement encouragée à se développer, sans restriction de taille. Elle contribue de manière significative au développement socio-économique du pays et à son intégration internationale.

Photo : VNA/CVN

Pendant les premières années du Renouveau, elle n’a joué qu’un rôle secondaire. Cependant, les deux dernières décennies ont vu une évolution marquante. En particulier, la Résolution N°09 du Bureau politique en 2011, suivie de la Résolution N°10 du Comité central en 2017, ont constitué des jalons pour promouvoir le développement de l’économie privée, aujourd’hui considérée comme l’un des piliers les plus importants de l’économie nationale.

Depuis 2010, l’évolution de la pensée théorique du Parti a jeté des bases pour la mise en place d’institutions, de mécanismes et de politiques favorisant ce secteur. Conformément à l’article 51 de la Constitution de 2013, l’économie de marché à orientation socialiste du Vietnam repose sur la coexistence de plusieurs formes de propriété et acteurs économiques. L’économie d’État joue un rôle principal, mais tous les secteurs sont égaux, coopératifs et concurrentiels devant la loi. Les biens légaux des individus et des organisations investissant, produisant et exerçant des activités commerciales sont protégés par la loi et ne peuvent pas être nationalisés.

Selon Phan Duc Hiêu, membre permanent de la Commission économique de l’Assemblée nationale, le cadre juridique en faveur de l’économie privée a été progressivement renforcé à travers l’adoption de nombreuses lois : loi sur les entreprises privées (1990), lois sur les entreprises (1999, 2004, 2014, 2020), lois sur l’investissement (2004, 2014, 2020), etc.

L’économie privée est libre de concurrencer et bénéficie d’un traitement égal devant la loi, au même titre que l’économie d’État et l’économie fondée sur les investissements directs étrangers (IDE). Les discriminations et traitements inéquitables dans l’accès aux ressources et au soutien de l’État à l’égard de l’économie privée sont progressivement supprimés, créant ainsi un environnement favorable au développement de l’investissement privé, notamment à travers l’amélioration des politiques fiscales, technologiques et des procédures administratives publiques…

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : près d’un million d’entreprises, cinq millions d’entreprises individuelles (formes d’activités commerciales enregistrées par des ménages au Vietnam), représentant 51% du PIB, plus de 30% des recettes budgétaires, générant plus de 40 millions d’emplois, représentant 82% de la main-d’œuvre nationale et près de 60% du capital investi dans l’ensemble de la société. Ces résultats confirment le rôle de premier plan du secteur privé dans l’économie nationale.

De la prise de conscience à l’action

Dans son article, le leader du Parti a souligné que malgré ses contributions croissantes, l’économie privée reste confrontée à de nombreux obstacles l’empêchant de franchir un nouveau palier en termes de taille et de compétitivité.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, lors d’une séance de travail avec la Commission centrale des politiques et des stratégies, il a insisté sur la nécessité de transformer la mentalité et la perception, afin de faire évoluer le comportement et les actions envers le secteur économique privé.

Bien qu’il soit le moteur principal de la croissance économique, le secteur privé n’a pas encore atteint son plein potentiel. Il reste entravé par des barrières invisibles, et surtout, une mentalité dépassée. Pendant longtemps, les entreprises publiques ont été perçues comme l’"épine dorsale", et les entreprises issues d’IDE comme les "moteurs", tandis que les entreprises privées n’étaient que des éléments "complémentaires". Ce biais persiste dans les esprits mais aussi dans certaines politiques.

Le secteur privé lui-même fait face à des limites : petite taille, manque de compétitivité, faible présence dans les secteurs stratégiques, faibles liens avec les autres composantes de l’économie… Certaines entreprises "refusent de croître", freinées par la complexité des réglementations. L’innovation, l’audace et l’esprit d’entrepreneuriat sont encore insuffisants, notamment dans les PME.

Par ailleurs, certains chefs d’entreprise manquent de conscience éthique, de sens des responsabilités ou de respect de la loi. Certains cas de collusion avec des fonctionnaires corrompus ont entaché l’image du secteur, érodant la confiance de la population.

L’ère de progrès des entreprises privées

La première réunion entre la permanence du gouvernement et les représentants des entreprises privées au début du printemps 2025, tenue en février, suivi de nombreux échanges entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le monde des affaires, reflète la volonté d’un accompagnement fort, concret et durable du gouvernement.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a salué les contributions des entrepreneurs, écouté leurs préoccupations, proposé des solutions concrètes et reconnu sans détour que les institutions représentent aujourd’hui non seulement un "goulet d’étranglement majeur", mais aussi un "levier de transformation décisif" pour le développement de l’économie privée.

Un comité directeur, présidé par le Premier ministre, a été mis en place pour élaborer un projet dédié à ce secteur. De son côté, la Commission centrale des politiques et des stratégies a présenté dix mesures stratégiques pour stimuler son développement dans les années à venir. Ces solutions visent à résoudre à la fois les problèmes urgents et à créer les conditions d’un développement durable, fort et à long terme : environnement favorable, accès aux ressources, promotion de l’innovation technologique, renforcement des compétences des entreprises et des dirigeants. Il s’agit aussi de lever rapidement les blocages systémiques qui persistent depuis des années…

Selon Pham Dinh Doàn, président du groupe Phu Thai, les entreprises privées doivent faire preuve d’agilité et d’unité... Mais surtout, cette transformation exige la coopération de toutes les parties : entreprises, citoyens et gouvernements.

Dinh Thi Quynh Vân, présidente de PwC Vietnam, a souligné que la réforme des procédures administratives n’est qu’un début. Les entreprises privées ont besoin de politiques stables, cohérentes et globales. Elles doivent aussi repenser leur manière d’aborder le marché.

Si une entreprise veut survivre, son équipe d’entrepreneurs et de dirigeants doit posséder des qualifications complètes et une vision internationale, a-t-elle souligné.

De son côté, le docteur Trân Dinh Thiên, membre du Conseil consultatif national de politique monétaire, a estimé qu’il s’agit d’un moment historique, d’une opportunité en or pour que les entreprises privées fassent un grand bond en avant.

Aucune grande puissance au monde ne s’est développée sans un secteur privé fort. La République de Corée a Samsung, LG, CJ ; le Japon a Honda, Toyota, Sony… Chaque pays puissant dispose de grands groupes économiques privés. Le développement de l’économie privée est donc une tâche centrale du Parti et de l’État à l’heure actuelle. Il incarne également l’aspiration à une percée de chaque entreprise privée pour créer des groupes économiques capables de s’imposer dans l’ère de progrès du Vietnam.

VNA/CVN