Le Vietnam veut coopérer avec le Luxembourg sur la création des centres financiers

Lors d’une rencontre avec le ministre des Finances, Gilles Roth le 21 mars, il a souligné que sa visite visait à se renseigner sur l’expérience luxembourgeoise en matière de création de centres financiers dans les deux villes, espérant que le Luxembourg, en tant que partenaire stratégique du Vietnam dans le développement de la finance verte, partagera son expertise et soutiendra le Vietnam dans des domaines tels que les marchés financiers, la finance verte, la gestion des technologies financières et les cryptoactifs.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Hoa Binh a qualifié le développement des centres financiers d’initiative stratégique, créant des motivations pour attirer des ressources et stimuler l’économie. Il a sollicité l’aide du Luxembourg pour l’élaboration du cadre juridique, la formation des ressources humaines, l’élaboration de la politique d’investissement et la facilitation de la participation des investisseurs luxembourgeois au marché financier vietnamien.

Gilles Roth a, pour sa part, affirmé la volonté du Luxembourg de renforcer davantage ses relations avec le Vietnam. Il s’est engagé à apporter un soutien maximal et à prendre des mesures concrètes pour soutenir les efforts du Vietnam dans le développement des centres financiers.

Le ministre a salué le potentiel et la fiabilité des infrastructures financières du Vietnam, tout en soulignant quatre facteurs essentiels à l’efficacité d’un centre financier : un système juridique solide et flexible, des organismes de surveillance, des ressources humaines de qualité et des investissements publics et privés. Il a également recommandé que les centres financiers se concentrent sur les piliers que sont le système bancaire, l’assurance, les fonds d’investissement et les technologies telles que la fintech, l’IA et les crypto-actifs.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre des mesures de coopération et de travailler à la signature d’un protocole d’accord sur le développement des centres financiers internationaux au Vietnam.

Le même jour, le dirigeant vietnamien a rencontré le vice-Premier ministre et ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Xavier Bettel. Ce dernier a souligné les relations étroites entre le Vietnam et le Luxembourg, consolidées par des visites de haut niveau, et a affirmé la volonté de porter ces liens à un niveau supérieur.

Nguyên Hoa Binh a souligné les progrès de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment grâce à des échanges réguliers de délégations et à une croissance impressionnante des échanges commerciaux bilatéraux. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 26 millions de dollars en 2024, soit une augmentation de 44% en glissement annuel.

Le Vietnam souhaite renforcer ses partenariats avec le Luxembourg, notamment dans des domaines prioritaires tels que la création de centres financiers internationaux, la finance verte, l’énergie verte et les hautes technologies.

Il a recommandé aux deux pays de continuer à promouvoir les visites mutuelles à tous les niveaux et de tirer parti de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) pour faciliter les exportations. Il a également appelé le Luxembourg à soutenir la levée rapide du « carton jaune » imposé par la Commission européenne aux produits de la pêche vietnamiens.

Par ailleurs, Xavier Bettel a proposé au Vietnam d’envisager d’offrir des conditions d’entrée plus favorables aux citoyens luxembourgeois.

Nguyên Hoa Binh a souligné que le développement des centres financiers vietnamiens donnerait un nouvel élan au développement socio-économique du pays, contribuant ainsi à l’objectif de devenir un pays développé d’ici 2045.

Xavier Bettel a salué la décision du Vietnam et s’est engagé à apporter son soutien en envoyant des experts pour la formation et en renforçant la coopération dans les domaines de la finance verte et de l’énergie verte.

Ils ont également discuté de questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment les conflits dans les zones sensibles mondiales, la question de la Mer Orientale/mer de Chine méridionale et le libre-échange.

À cette occasion, le vice-Premier ministre permanent vietnamien a invité son hôte à se rendre au Vietnam, invitation que Xavier Bettel a acceptée avec plaisir.

Photo : VNA/CVN

Le 21 mars également, Nguyên Hoa Binh a visité la Bourse de Luxembourg (LuxSE) et rencontré son conseil d’administration pour discuter de la coopération financière. Il a salué la coopération de la LuxSE en matière d’émission d’obligations, de modernisation du marché et de formation des ressources humaines. Il a exprimé l’espoir que le Luxembourg renforce son soutien aux entreprises vietnamiennes pour leur introduction en bourse et la levée de capitaux sur les marchés financiers internationaux.

La Pdg de la LuxSE, Julie Becker, a souligné la relation durable entre les bourses des deux pays et s’est engagée à soutenir le développement du marché financier vietnamien, notamment en aidant les entreprises vietnamiennes à accéder aux sources de capitaux internationales.

Les deux parties ont également discuté de la création de centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. Julie Becker a constaté le potentiel du Vietnam pour devenir un centre financier régional important et a affirmé que la LuxSE était prête à soutenir la formation des ressources humaines, à partager son expérience et à fournir des conseils stratégiques pour promouvoir le développement du marché financier vietnamien.

Partager l'expertise

Durant son séjour, Nguyên Hoa Binh a également rencontré le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, afin d’aborder la collaboration en matière législative et dans de nombreux autres domaines.

Il a également eu des séances de travail avec la Commission de surveillance du secteur financier luxembourgeois (CSSF), Luxembourg for Finance (LFF) et des sociétés financières du pays. Il a exprimé l’espoir que les parties luxembourgeoises partageront leurs expériences et coopéreront avec le Vietnam pour développer des centres financiers modernes répondant aux normes internationales.

Il a également appelé plus de 1.400 membres de LFF, dont des investisseurs prestigieux, des banques, des fonds d’investissement et des compagnies d’assurance, à venir chercher des opportunités de coopération et d’investissement au Vietnam. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien créerait les meilleures conditions possibles pour que les entreprises luxembourgeoises puissent y exercer leurs activités.

Le directeur général de la CSSF, Claude Marx, a affirmé son soutien au Vietnam dans la construction de centres financiers internationaux en partageant son expérience en matière de supervision et de gestion financières.

Le Pdg de LFF, Tom Theobald, a quant à lui exprimé son ferme soutien au Vietnam dans ces travaux, affirmant que LFF et les sociétés financières luxembourgeoises étaient prêtes à partager leur expertise dans la construction et l’exploitation de centres financiers internationaux.

VNA/CVN