Ambition industrielle : cap vers l’excellence

Cap sur l’innovation et la haute technologie ! Pour atteindre l’objectif de croissance économique d’au moins 8% cette année, le secteur industriel devra progresser de 9,3% et plus. Une attention particulière est donnée à l’industrie manufacturière.

La modernisation des processus industriels, le développement des technologies avancées et l’amélioration de la productivité… Le Vietnam mise sur ces leviers pour propulser son économie. Une attention particulière est portée aux secteurs émergents comme les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA) et les industries vertes à faible émission de carbone.

Photo : VNA/CVN

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a détaillé les axes prioritaires de la restructuration industrielle: “Pour réaliser les objectifs du plan quinquennal 2021-2025 et jeter les fondations d’une ère de prospérité et de puissance du pays, le secteur de l’industrie doit surmonter les difficultés, soutenir la relance des entreprises et accélérer les projets clés. L’objectif est de les mettre rapidement en service pour stimuler une nouvelle dynamique de croissance économique“.

Priorité aux industries auxiliaires

Pour atteindre une croissance du PIB d’au moins 8%, le pays devra porter la hausse de son secteur industriel à 9,3%, voire 11,9% dans le scénario de croissance à deux chiffres, selon la Résolution N°01 du gouvernement sur les principales tâches et solutions afin de mettre en œuvre le plan de développement socio-économique et les prévisions budgétaires de l’État pour 2025.

L’industrie manufacturière, moteur traditionnel de l’économie nationale, fait l’objet d’une attention particulière. Le Vietnam devient plus sélectif dans le choix des investissements directs étrangers (IDE), privilégiant les projets intégrant des technologies avancées et s’inscrivant dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

“L’industrie vietnamienne doit devenir plus verte, propre et intelligente, en s’organisant autour de chaînes de valeur structurées. L’accent doit être mis sur les investissements stratégiques dans les semi-conducteurs, les énergies renouvelables et la transformation numérique, afin d’impulser une nouvelle dynamique au secteur“, a indiqué l’économiste Nguyên Thuong Lang, de l’Université nationale d’économie.

Le développement des industries auxiliaires constitue également une priorité. Selon Truong Thi Chi Binh, vice-présidente de l’Association des industries auxiliaires du Vietnam, “une stratégie claire de localisation permettrait aux entreprises vietnamiennes de mieux s’intégrer dans les chaînes d’approvisionnement, notamment dans le secteur des énergies renouvelables“.

Pour soutenir cette transformation, le gouvernement poursuit la modernisation du cadre réglementaire. L’objectif est de donner aux entreprises les moyens de leurs ambitions.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung, a déclaré que pour atteindre l’objectif de croissance d’au moins 8% cette année, le scénario de croissance du secteur industriel et de la construction devrait être d’environ 9,5% ou plus (l’industrie manufacturière et de transformation devant progresser de 9,7% ou plus; les services, de 8,1% ou plus ; et l’agriculture, la sylviculture et la pêche, de 3,9% ou plus). L’industrie et la construction, en particulier l’industrie manufacturière et de transformation, sont les moteurs principaux de la croissance.

Pour parvenir à ces objectifs, le gouvernement recommande aux ministères, secteurs et localités de se concentrer sur la réforme des procédures administratives, l’amélioration de l’environnement d’investissement et des affaires, la résolution des difficultés et obstacles dans les activités économiques, ainsi que l’encouragement des investissements de tous les secteurs, en particulier des grandes entreprises publiques, du secteur privé et des groupes ayant un impact et une contribution significatifs à l’économie nationale.

Photo : VNA/CVN

Perfectionner le cadre juridique

Il est nécessaire de modifier la Loi sur les investissements, d’établir un mécanisme priorisant la formation et le développement de nouvelles forces productives et de mettre en place des politiques favorisant le développement d’entreprises nationales de grande envergure. “Il faut renforcer davantage le rôle des entreprises publiques en les orientant vers l’investissement dans des projets clés, stratégiques et de grande envergure, qui créent une dynamique et favorisent le développement socio-économique, tout en consolidant les liens entre entreprises publiques, privées et celles à capitaux étrangers“, a souligné le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung.

Parallèlement, les ministères, branches et localités doivent continuer à perfectionner le cadre juridique de manière cohérente et efficace, avec des politiques novatrices permettant de mobiliser et d’utiliser toutes les ressources de manière optimale, et de lever immédiatement les blocages du marché immobilier, de ceux des capitaux et des obligations d’entreprises.

M. Dung a également insisté sur la nécessité d’améliorer l’efficacité du Fonds de soutien à l’investissement, d’élaborer et de mettre en œuvre efficacement le programme de développement de grandes entreprises nationales, ainsi que celui de soutien aux petites et moyennes entreprises.

Enfin, il a souligné l’importance d’accompagner les sociétés dans l’adoption de l’IA, de la transformation numérique, de la transition écologique, de l’économie circulaire et du développement durable.

Thê Linh/CVN